Porażka ze Stalą przelała czarę goryczy

Tyski klub rozwiązał umowę ze szkoleniowcem za porozumieniem stron. Z GKS pożegnali się też asystenci Piszczka - Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk. Nie podano, kto będzie nowym trenerem.

GKS wygrał w tym sezonie trzy spotkania. Ostatnie 21 sierpnia, kiedy na wyjeździe pokonał Puszczę Niepołomice 2:1. W 24 meczach Tyszanie zdobyli 14 punktów. W minioną sobotę zespół Piszczka przegrał na wyjeździe z walczącą również o utrzymanie Stalą Mielec 0:4.

Piszczek miał uratować GKS przed spadkiem

Przed startem rundy wiosennej trener tyskiej drużyny deklarował, że jego podopieczni muszą zacząć wygrywać, by wydostać się ze strefy spadkowej. Tak się nie stało, mimo że zimą działacze zatrudnili dziewięciu nowych zawodników. Piszczek chciał, by GKS w 14 kolejkach wywalczył 24 punkty, co jego zdaniem, miało zapewnić pozostanie w lidze.

Dla 40-letniego byłego reprezentanta kraju była to pierwsza samodzielna praca szkoleniowa na tak wysokim poziomie. Wcześniej prowadził trzecioligowy LKS Goczałkowice-Zdrój, występując także na boisku, a w poprzednim sezonie był przez pół roku asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund.

Jako piłkarz pochodzący z Goczałkowic-Zdroju Piszczek występował w Zagłębiu Lubin, Hertcie Berlin i Borussii Dortmund. W najbliższym meczu Tyszanie podejmą 15 marca Śląsk Wrocław.