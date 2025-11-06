Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa nie zapobiegły ekscesom

Miejscowe służby obawiały się przyjazdu kibiców Lecha. Od kilku dni przygotowywały się na ich przybycie. W Madrycie zostały rozmieszczone dodatkowe siły bezpieczeństwa. To jednak nie zapobiegło ekscesom jakich dopuścili się kibole obu klubów.

Reklama
Macedończycy planują atak na Polaków. Niepokojące informacje przed meczem Jagiellonii
Macedończycy planują atak na Polaków. Niepokojące informacje przed meczem Jagiellonii

Zobacz również

Do stolicy Hiszpanii na mecz Rayo wybrało się około 600 fanów Lecha. W środę wieczorem część z nich brała udział w bójkach z miejscowymi chuliganami. Do walk między dwoma grupami kiboli doszło w okolicy stacji metra Buenos Aires. W internecie niemal natychmiast pojawiły się nagrania, na których widać ogień i bijących się mężczyzn.

W wyniku starć kiboli Rayo i Lecha jeden mężczyzna trafił do szpitala

Na miejscu awantury pojawiła się policja i karetki pogotowia. Funkcjonariusze próbowali rozdzielić walczących i zaprowadzić porządek. To nie było łatwe, bo uczestnicy zajść rozbiegli się po okolicznych uliczkach. Natomiast służby medyczne przystąpiły do udzielania pomocy rannym. Jeden z kiboli w wyniku odniesionych obrażeń trafił do szpitala. Policja nie podała jego narodowości.

Mecz Rayo - Lech z trybun obejrzy ponad 15 tysięcy kibiców. Nad bezpieczeństwem publiczności czuwać będzie 400 funkcjonariuszy policji.

Pierwsza taka sytuacja od 15 lat

W związku z decyzją władz i ograniczeniem możliwości sprzedaży biletów w dniu meczu, klub z Madrytu wydał oświadczenie w tej sprawie. Zgodnie z wymogami policji, po raz pierwszy od 15 lat, w czwartek 6 listopada, w dniu meczu z Lechem Poznań, nie będzie można kupić biletów w kasach stadionu Estadio de Vallecas - napisano w komunikacie.

Władze Rayo podkreśliły, że to działanie "szkodzi bezpośrednio zarówno kibicom, jak i samemu klubowi" i "jest uważany za całkowicie nieskuteczny w zakresie kontroli kibiców przyjezdnych".

Kompromitacja Lecha na Gibraltarze

Kibice "Kolejorza" po raz drugi w ciągu dwóch tygodni zawitają na Półwysep Iberyjski. 23 października niespełna 400 fanów wspierało drużynę na Gibraltarze w meczu przeciwko Lincoln Red Imps. Kompromitująca porażka (1:2) nie zniechęciła kibiców do kolejnej podróży.

Rayo Vallecano to jedyny w Lidze Konferencji przedstawiciel Hiszpanii. W La Liga przegrał ostatnio z Villarrealem 0:4, ale w tabeli jest 10., co w silnej stawce nie jest złym osiągnięciem. Poprzedni sezon ekipa z przedmieść Madrytu zakończyła na ósmej pozycji, stąd drugi w 101-letniej historii klubu udział w rozgrywkach UEFA.

Po dwóch kolejkach Lech zajmuje w LK 14. miejsce, z jednym zwycięstwem i jedną porażką. Rayo ze zwycięstwem i remisem jest siódme. W ekstraklasie, po trzech remisach z rzędu, „Kolejorz” jest piąty z 21 punktami na koncie i stratą dziewięciu „oczek” do pierwszego Górnika Zabrze.