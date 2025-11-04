Macedończycy planują atak na kibiców Jagiellonii

Wieści o planowanym ataku macedońskich kiboli na sympatyków Jagiellonii przekazał dziennikarz serwisu "WP SportoweFakty", Kuba Cimoszko. Niektóre macedońskie środowiska kibicowskie mają planować atak na grupę fanów Jagiellonii udającą się na mecz ze Shkendiją w związku z czym prawdopodobnie wzmocnione zostanie zabezpieczenie "wycieczki" Polaków w Skopje... Chyba jest to pokłosie pewnych transparentów - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz.

Jagiellonia ma punkt przewagi nad Shkendiją

Jagiellonia w dwóch pierwszych kolejkach Ligi Konferencji zdobyła cztery punkty. W pierwszym meczu podopieczni Adriana Siemieńca na własnym stadionie pokonali maltański Hamrun Spartans 1:0. W drugiej serii gier piłkarze stolicy Podlasia zremisowali na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem 1:1.

Natomiast Shkendija w dotychczasowym dorobku ma porażkę 0:2 z hiszpańskim Rayo Vallecano i zwycięstwo 1:0 z irlandzkim Shelbourne F.C. Macedończycy z trzema zdobytymi punktami zajmują 20. miejsce w tabeli, a mająca "oczko" więcej Jagiellonia jest na 10. pozycji.

Polskie drużyny jadą w delegacje

W czwartek swoje mecze w Lidze Konferencji rozegrają również trzy inne polskie zespoły. Mistrz kraju, Lech Poznań zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano, Raków Częstochowa w Pradze zmierzy się ze Spartą, a Legia Warszawa gościć będzie na stadionie słoweńskiego NK Celje.