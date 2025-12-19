Nowy trener Legii odnosił sukcesy z Rakowem

Papszun rozpoczął pracę w Rakowie w 2016 roku, gdy częstochowski klub występował na trzecim szczeblu ligowym. W ciągu trzech sezonów wprowadził go do ekstraklasy, a w 2023 roku wywalczył pierwszy w historii klubu tytuł. Wcześniej zdobył po dwa razy Puchar i Superpuchar Polski.

Reklama

Papszun zostawił Raków w dobrej sytuacji

Po mistrzowskim sezonie 2022/23 zrobił sobie roczną przerwę w pracy, by ponownie przejąć Raków od początku trwających rozgrywek. Jego dotychczasowi podopieczni zgromadzili 29 punktów w 18 meczach i zajmują czwarte miejsce w Ekstraklasie. Tracą punkt do Wisły Płock i Górnika Zabrze. Świetnie poszło im też w fazie ligowej Ligi Konferencji, w której zajęli drugie miejsce i wystąpią w 1/8 finału. "Medaliki" są też w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym zagrają z trzecioligową Avią Świdnik.

Papszun zastąpił Astiza

Ostatniego dnia października Legia poinformowała o rozwiązaniu umowy z Rumunem Edwardem Iordanescu ze względu na niezadowalające wyniki drużyny. Od tego czasu drużynę z Warszawy prowadził jego były asystent Inaki Astiz, ale Hiszpan nie odmienił postawy zespołu. Odniósł z nim tylko jedno zwycięstwo - w czwartek u siebie nad Lincoln Red Imps 4:1, ale gospodarze już wcześniej stracili szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W tabeli Ekstraklasy Legia jest na przedostatniej pozycji z 19 punktami. Z Pucharu Polski odpadła w 1/16 finału.