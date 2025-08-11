Roma oferowała za Ziółkowskiego 6 mln euro

Ziółkowski imponuje formą na starcie sezonu. Młody obrońca klubu z Łazienkowskiej bardzo dobrze zaprezentował się zwłaszcza w pucharowych pojedynkach z Banikiem Ostrawa. Legionista swoją grą przyciągnął uwagę zagranicznych drużyn. Najszybciej do działania przystąpiła AS Roma. Włosi podobno złożyli Legii ofertę wynoszącą 6 milionów euro, plus ponad milion euro w bonusach i wydawało się, że wkrótce piłkarz zmieni klubowe barwy.

Legia odrzuciła propozycję AS Roma

Według doniesień mediów Ziółkowski jedną nogą był już w Romie. Obrońca Legii w tym tygodniu miał polecieć do Rzymu u przejść testy medyczne. Jak się okazało do osiągniecia porozumienia między klubami było bardzo daleko, o czym na antenie "Canal Plus Sport" poinformował dyrektor sportowy Legii.

W przestrzeni medialnej pojawiało się wiele informacji – nawet przed meczem na Cyprze niektórzy anonsowali, że transakcja jest praktycznie zakończona. Chciałbym to sprostować – w sobotę dostaliśmy ofertę z AS Roma, która w niedzielę została odrzucona. To wcale nie jest rzecz, która zbliża się do końca, tylko ona tak naprawdę na dobre się jeszcze nie rozpoczęła. Czy czekamy na kontrofertę z Włoch? Zobaczymy, jak zareaguje klub z Rzymu. Będziemy pewnie reagować - powiedział Michał Żewłakow.

Legia gra o europejskie puchary

Legia w niedzielę w 4. kolejce Ekstraklasy pokonała na własnym stadionie GKS Katowice 3:1. Ziółkowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Kolejne spotkanie "wojskowi" rozegrają już w najbliższy czwartek. Ich rywalem w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji będzie AEK Larnaka. Przed tygodniem na Cyprze podopieczni Edwarda Edward Iordănescu przegrali aż 1:4.

Wysoka porażka w Larnace nie przekreśla szans Legii na awans, ale na rewanż do Warszawy Cypryjczycy przyjadą z bardzo solidną zaliczką. Jeśli zdobywcy Pucharu Polski okażą się w dwumeczu gorsi od AEK, to znajdą się w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, w której trafią na Partizana Belgrad albo szkocki Hibernian FC. Natomiast jeśli legionistom uda się wyeliminować piłkarzy z Larnaki, to w kolejnej fazie eliminacji do Ligi Europy zagra ze szwedzkim BK Haecken lub norweskim SK Brann