Guardiola nie zgodził się na wolną niedzielę

Manchester City kolejny mecz w angielskiej Premier League rozegra 27 grudnia, dwa dni po Bożym Narodzeniu. Zespół Guardioli zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forest.

Hiszpański szkoleniowiec jest nieustępliwy, co dobrze mu wyszło w drodze do zdobycia sześciu tytułów mistrza Premier League. Nie zamierza teraz tego zmieniać, a ponadto odwołał prośbę swoich zawodników o wolną niedzielę po zwycięstwie 3:0 nad West Ham. Guardiola ocenił, że podopieczni nie zagrali wystarczająco dobrze.

25 grudnia piłkarze Manchesteru City staną na wadze

Opiekun Manchesteru City dodatkowo nakazał również ważenie zawodników 25 grudnia, aby ocenić skutki świątecznego ucztowania w ciągu trzech dni wolnych. Jak tylko wrócą po trzydniowym odpoczynku, sprawdzę ich formę. Mogą jeść, co chcą, ale muszę mieć ich na oku. Wyobraźcie sobie zawodnika, który teraz jest w doskonałej formie, ale do meczu przytyje trzy kilogramy. Zostanie w domu, to pewne - zapowiedział Hiszpan.

"Obywatele" tracą dwa punkty do lidera

Manchester City zajmuje drugie miejsce w tabeli z 37 punktami, tracąc dwa do lidera Arsenalu. Nottingham klasyfikowany jest na 17. pozycji, tuż nas strefą spadkowa - 18 pkt.