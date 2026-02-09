Internauta uderzył w psycholożkę tenisistki

Świątek aktualnie przygotowuje się do startu w turnieju WTA w Katarze. Tenisistka od kilku dni jest już na miejscu i wzięła udział w jednej z imprez okolicznościowych, które towarzyszą zawodom.

Na zdjęciu wrzuconym do internetu widać, że podczas tego wydarzenia u boku Świątek obecna była Abramowicz. Panie w eleganckich strojach siedzą razem przy stoliku. To bardzo nie spodobało się autorowi wpisu, który w mocnych słowach skomentował skomentował sytuację.

Dlaczego ta psycholożka zawsze jest z Igą? Gdziekolwiek jest Iga? Dlaczego to jest dozwolone? Czemu nigdy nie widzę Igi poza kortem z nikim innym niż jej pieprz*** psycholożka? - grzmi osoba, która zamieściła zdjęcie w sieci.

Abramowicz manipuluje Świątek?

Pod wpisem, który uzyskał prawie prawie milion wyświetleń od razu rozpętała się ostra dyskusja. Głosy były podzielone. Części komentujących zwraca uwagę, że relacja Świątek z Abramowicz już dawno przekroczyła granicę, która powinna łączyć sportowca z psychologiem. Według nich 38-latka osaczyła 24-latkę i manipuluje nią. Kontroluje każdy aspekt jej życia. Zarówno osobisty, jak i sportowy. To ich zdaniem przekłada się na brak postępów w grze Polki i gorsze wyniki niż we wcześniejszych sezonach.