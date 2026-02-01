Warszawa
Lady in red. Jelena Rybakina zachwyciła nie tylko kibiców tenisa [FOTO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 44 minuty temu
Jelena Rybakina pierwszy raz w karierze wygrała wielkoszlemowy Australian Open. Reprezentantka Kazachstanu dzień po triumfie w Melbourne wzięła udział w specjalnej sesji. Trzeba przyznać, że 26-lata zaprezentowała się w niej równie efektownie i efektywnie co na korcie.

1/6 Jelena Rybakina w finale Australian Open pokonała Arynę Sabalenkę Rybakiną 6:4:, 4:6, 6:4. To drugi triumf tenisistki z Kazachstanu w Wielkim Szlemie. Poprzednio turniej tej rangi wygrała w 2022 (Wimbledon)

Jelena Rybakina w finale Australian Open pokonała Arynę Sabalenkę Rybakiną 6:4:, 4:6, 6:4. To drugi triumf tenisistki z Kazachstanu w Wielkim Szlemie. Poprzednio turniej tej rangi wygrała w 2022 (Wimbledon)

Źródło dziennik.pl
