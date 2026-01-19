Manchester City wygrał wyścig z Liverpoolem

Guehi wzmocni obronę "Obywateli", mocno osłabioną kontuzjami Rubena Diasa, Josko Gvardiola i Johna Stonesa. Transfer jest ogromnym sukcesem City, biorąc pod uwagę fakt, że Guehi był bliski dołączenia do broniącego tytułu mistrzowskiego Liverpoolu. Angielski obrońca był również w kręgu zainteresowań m.in. Bayernu Monachium.

Jest oczywiste, że Marc to od dłuższego czasu jeden z najlepszych obrońców w angielskiej piłce nożnej, więc jesteśmy absolutnie zachwyceni, że możemy go sprowadzić do Manchesteru City - powiedział dyrektor sportowy Hugo Viana, cytowany w oświadczeniu klubowym.

Manchester City wiceliderem Premier League

25-letni Guehi, wychowanek akademii Chelsea, dołączył do Crystal Palace w 2021 roku i rozegrał 188 meczów dla klubu z południowego Londynu, obejmując również funkcję kapitana drużyny. W zeszłym sezonie poprowadził Palace do zdobycia Pucharu Anglii, pierwszego ważnego trofeum w 164-letniej historii klubu.

Po 22 kolejkach Manchester City zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 43 punktów. "The Citizens" tracą siedem do prowadzącego Arsenalu Londyn.