Lazio za Przyborka zapłaciło 4,5 mln euro

Przyborek w rundzie jesiennej w barwach Pogoni rozegrał 17 spotkań. Strzelił w nich dwa gole. dwa Łącznie w ekipie "Portowców" wystąpił w 69. ligowych meczach.

Według nieoficjalnych informacji mediów Lazio za utalentowanego 19-latka zapłacił 4,5 mln euro. Tej sumie nie zawierają się ewentualne bonusy.

Stojilkovic kosztował Pisę 3 mln euro

Natomiast Pisa SC na transfer Stojilkovicia wydała 3 mln euro. 26-latek trafił do Cracovii latem ubiegłego roku i został wykupiony z niemieckiego SV Darmstadt 98 za 300 tysięcy euro.

W barwach "Pasów" zagrał w 18 ligowych meczach i jednym Pucharu Polski. Zdobył siedem bramek i zaliczył trzy asysty.