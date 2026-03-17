Czwarte zwycięstwo Linette nad Grachevą
Początek spotkanie nie zwiastował sukcesu Polki. Rywalizacja była przerywana przez padający co chwilę drobny deszcz i Linette miała problem ze złapaniem właściwego rytmu.
34-letnia Poznanianka pierwszego seta przegrała dość gładko, ale potem dominowała na korcie. Po nieco ponad dwóch godzinach to ona cieszyła się z awansu. 50. w rankingu Linette z zajmującą 60. miejsce Grachevą odniosła czwarte zwycięstwo w ich piątym meczu.
Świątek zacznie od drugiej rundy
Świątek, tak jak pozostałe rozstawione zawodniczki, miała w pierwszej rundzie "wolny los". Na poziomie WTA zmierzy się z Linette po raz drugi. W 2023 roku w Pekinie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 6:1, 6:1.
Na Florydzie rywalizuje jeszcze Magdalena Fręch. Trwa jej mecz z Amerykanką McCartney Kessler. Polka wygrała pierwszego seta 6:2.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję