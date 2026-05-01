Legia w ostatniej akcji wepchnęła piłkę do siatki. Widzew przegrał piekielnie ważny mecz

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:46
Legia Warszawa zdobyła bardzo cenne trzy punkty. Dzięki zwycięstwu nad Widzewem Łódź podopieczni Marka Papszuna zrobili wielki krok w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Bohaterem spotkania został Rafał Adamski, który wygraną gospodarzom zapewnił w ostatniej akcji meczu.

Przy Łazienkowskiej wiało nudą

W pierwszej części spotkania nie działo się wiele. Poza strzałem Milety Rajovicia gospodarze nie stworzyli sobie żadnej dobrej sytuacji do pokonania Bartłomieja Drągowskiego. Widzew również nie zachwycił w ofensywie. Goście przede wszystkim skupili się na blokowaniu dostępu do własnej bramki.

Po przerwie poziom emocji wzrósł dopiero w doliczonym czasie gry. Wcześniej piłkarzom obu drużyn nie można było odmówić zaangażowania. Na murawie walki nie brakowało, ale "fajerwerków" piłkarskich nie oglądaliśmy.

Adamski bohaterem ostatniej akcji

Dopiero w samej końcówce zrobiło się ciekawiej. Najpierw okazję do zmiany wyniku w doliczonym miał Rafał Adamski. Piłkarz Legii po dośrodkowaniu z prawej strony uderzył piłkę głową, jednak zrobił to zbyt lekko i w dodatku sam środek bramki. Golkiper Widzewa nie miał żadnych problemów z obroną tego strzału.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w ostatniej akcji meczu. Po stałem fragmencie pod bramką Widzewa zakotłowało się. Piłka spadła pod nogi Bartosza Kapustki. Legionista uderzył, a futbolówka zanim wpadła do siatki odbiła się jeszcze od nóg dwóch widzewiaków i na końcu Adamskiego.

Legia awansowała na 9. miejsce

W ten sposób Legia sięgnęła po arcyważne trzy punkty. Piłkarze z Łazienkowskiej awansowali na 9. miejsce w tabeli i nieco spokojniej mogą oczekiwać na rozstrzygnięcia w meczach rywali. Natomiast Widzew pozostał na 16. pozycji, ale jeśli będąca za jego plecami Arka Gdynia zdobędzie trzy "oczka", to łodzianie spadną na przedostatnią lokatę w tabeli.

