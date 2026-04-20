Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii Kraków

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 20:34
Porażka 1:4 w meczu z Rakowem Częstochowa przelała czarę goryczy. Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii Kraków. Szefowie klubu spod Wawelu na razie nie podali informacji, kto zostanie nowym opiekunem zespołu, który po 29. kolejkach Ekstraklasy nie może być pewny utrzymania.

Cracovia udanie zaczęła sezon

Cracovia miała bardzo udany początek sezonu. Wielu ekspertów było zdania, że "Pasy" mogą się liczyć w walce o grę w europejskich pucharach. Jednak runda wiosenna wykonaniu piłkarzy z Krakowa jest fatalna. Wygrali tylko dwa z jedenastu meczów, zaliczyli cztery remisy i pięć porażek. W efekcie ze wypadli ze ścisłej czołówki i obecnie ich ligowy byt jest zagrożony.

Jagiellonia zatopiła Arkę. Imaz najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy

Sytuację ma uratować "nowa miotła". W poniedziałek władze klubu za porozumieniem stron rozwiązały kontrakt z Elsnerem. Słoweniec pracę pod Wawelem zaczął 1 lipca i poprowadził Cracovię w 31. spotkaniach.

Grzelak ma zająć miejsce Elsnera

Trenerowi Luce Elsnerowi dziękujemy za wkład w rozwój klubu, jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w okresie pracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Informacja dotycząca nowego szkoleniowca Cracovii zostanie podana w najbliższym czasie - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem Cracovii zostanie Bartosz Grzelak. Posiadający szwedzkie i polskie obywatelstwo szkoleniowiec pracował w m.in. AIK Solna oraz węgierskich klubach - Fehervar FC i Ujpest.

