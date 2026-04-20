Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii Kraków

Cracovia udanie zaczęła sezon

Cracovia miała bardzo udany początek sezonu. Wielu ekspertów było zdania, że "Pasy" mogą się liczyć w walce o grę w europejskich pucharach. Jednak runda wiosenna wykonaniu piłkarzy z Krakowa jest fatalna. Wygrali tylko dwa z jedenastu meczów, zaliczyli cztery remisy i pięć porażek. W efekcie ze wypadli ze ścisłej czołówki i obecnie ich ligowy byt jest zagrożony.

Sytuację ma uratować "nowa miotła". W poniedziałek władze klubu za porozumieniem stron rozwiązały kontrakt z Elsnerem. Słoweniec pracę pod Wawelem zaczął 1 lipca i poprowadził Cracovię w 31. spotkaniach.

Grzelak ma zająć miejsce Elsnera

Trenerowi Luce Elsnerowi dziękujemy za wkład w rozwój klubu, jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w okresie pracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Informacja dotycząca nowego szkoleniowca Cracovii zostanie podana w najbliższym czasie - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem Cracovii zostanie Bartosz Grzelak. Posiadający szwedzkie i polskie obywatelstwo szkoleniowiec pracował w m.in. AIK Solna oraz węgierskich klubach - Fehervar FC i Ujpest.