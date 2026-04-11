Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:33
Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo
Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo/PAP
Legia Warszawa w 28. kolejce Ekstraklasy zremisowała przy Łazienkowskiej Górnika Zabrze 1:1. Goście wyrównującego gola strzelili w ostatniej akcji meczu. Podział punktów oznacza, że gospodarze nadal są zagrożeni spadkiem, natomiast goście wciąż liczą się w walce o mistrzowski tytuł.

Minuta ciszy dla Jacka Magiery

Pojedynek Legii z Górnikiem poprzedziła minuta ciszy dla Jacka Magiery. Zmarły w piątek asystent selekcjonera reprezentacji Polski w przeszłości zdobywał legionistami m.in. mistrzostwo Polski jako piłkarz, a później trener. Hołd trenerowi oddali też kibice, którzy przygotowali specjalną oprawę.

Augustyniak pokonał Łubika z 11. metrów

Sam mecz nie był wielkim widowiskiem. Oba zespoły głównie skupiały się na szczelnym bronieniu dostępu do własnej bramki. Wynik 0:0 utrzymywał się aż do 82. minuty. Po zagraniu piłki ręką przez Rafała Janickiego sędzia Damian Kos podyktował rzut karny dla gospodarzy. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Rafał Augustyniak i pewnym uderzeniem pokonał Marcela Łubika.

Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji

Górnik odpowiedział w doliczonym czasie gry, a dokładnie w ostatniej akcji meczu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola głową na 1:1 strzelił Paweł Bochniewicz. Po tym jak piłka wpadła do bramki Legii arbiter zakończył spotkanie.

Legia awansowała na 13. miejsce w tabeli

Jeden zdobyty punkt pozwolił Legii awansować na 13. pozycję. Podopieczni Marka Papszuna mają jeden punkt przewagi nad będącymi w strefie spadkowej zespołami Widzewa Łódź i Arki Gdynia, ale drużyna z Trójmiasta swój mecz zagra w niedzielę. Ostatni w tabeli piłkarze Bruk-Bet Termalicy Nieciecza tracą do Legii już dziewięć "oczek".

Kibice Legii Warszawa oddali hołd trenerowi Magierze. "Panie Jacku, dziękujemy"
Kibice Legii Warszawa oddali hołd trenerowi Magierze. "Panie Jacku, dziękujemy"

Górnik zajmuje czwarte miejsce. Zabrzanie od prowadzącego w stawce Lecha Poznań mają dwa punkty mniej, ale "Kolejorz" swoje spotkanie w ramach 28. kolejki Ekstraklasy rozegra w niedzielę. Lider na własnym stadionie podejmie GKS Katowice.

Powiązane
Widzew z trudem pokonał ostatnią drużynę w tabeli. Bergier trafił tuż przed końcem
Widzew z trudem pokonał ostatnią drużynę w tabeli. Bergier trafił tuż przed końcem
Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji
Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji
Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec
Siemieniec przedłużył kontrakt z Jagiellonią. W kontrakcie znalazła się specjalna klauzula
Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią
Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią
Fran Alvarez bohaterem meczu z Rakowem. Widzewa wyprzedził Arkę i Legięi
Dramat Widzewa w doliczonym czasie gry. Łodzianie zmarnowali szansę na wyjście ze strefy spadkowej
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Niedziela 12 kwietnia 2026 roku: czy otwarte są wszystkie sklepy bo to niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 12.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 kwietnia czy tylko Żabka?
Gminy uruchamiają mobilne PSZOK-i, które mają ułatwić mieszkańcom właściwe postępowanie z problemowymi odpadami
Koniec z zawożeniem odpadów do PSZOK-ów. Przeterminowane leki, tekstylia i elektrośmieci odbierze MPO
