Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo

Minuta ciszy dla Jacka Magiery

Pojedynek Legii z Górnikiem poprzedziła minuta ciszy dla Jacka Magiery. Zmarły w piątek asystent selekcjonera reprezentacji Polski w przeszłości zdobywał legionistami m.in. mistrzostwo Polski jako piłkarz, a później trener. Hołd trenerowi oddali też kibice, którzy przygotowali specjalną oprawę.

Specjalna oprawa kibiców Legii dla Jacka Magiery! 🕊️ pic.twitter.com/kGJvJpcwRc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 11, 2026

Augustyniak pokonał Łubika z 11. metrów

Sam mecz nie był wielkim widowiskiem. Oba zespoły głównie skupiały się na szczelnym bronieniu dostępu do własnej bramki. Wynik 0:0 utrzymywał się aż do 82. minuty. Po zagraniu piłki ręką przez Rafała Janickiego sędzia Damian Kos podyktował rzut karny dla gospodarzy. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Rafał Augustyniak i pewnym uderzeniem pokonał Marcela Łubika.

RAFAŁ AUGUSTYNIAK! 💥 Pewnie wykorzystana jedenastka! 🎯 Legia prowadzi z Górnikiem 1:0!



Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji

Górnik odpowiedział w doliczonym czasie gry, a dokładnie w ostatniej akcji meczu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola głową na 1:1 strzelił Paweł Bochniewicz. Po tym jak piłka wpadła do bramki Legii arbiter zakończył spotkanie.

PAWEŁ BOCHNIEWICZ! GOOOOL! 🔥🔥 Górnik wyrównał w ostatniej akcji meczu! 👊 pic.twitter.com/DqJyMlnXFd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 11, 2026

Legia awansowała na 13. miejsce w tabeli

Jeden zdobyty punkt pozwolił Legii awansować na 13. pozycję. Podopieczni Marka Papszuna mają jeden punkt przewagi nad będącymi w strefie spadkowej zespołami Widzewa Łódź i Arki Gdynia, ale drużyna z Trójmiasta swój mecz zagra w niedzielę. Ostatni w tabeli piłkarze Bruk-Bet Termalicy Nieciecza tracą do Legii już dziewięć "oczek".

Górnik zajmuje czwarte miejsce. Zabrzanie od prowadzącego w stawce Lecha Poznań mają dwa punkty mniej, ale "Kolejorz" swoje spotkanie w ramach 28. kolejki Ekstraklasy rozegra w niedzielę. Lider na własnym stadionie podejmie GKS Katowice.