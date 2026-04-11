Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo

Minuta ciszy dla Jacka Magiery
Pojedynek Legii z Górnikiem poprzedziła minuta ciszy dla Jacka Magiery. Zmarły w piątek asystent selekcjonera reprezentacji Polski w przeszłości zdobywał legionistami m.in. mistrzostwo Polski jako piłkarz, a później trener. Hołd trenerowi oddali też kibice, którzy przygotowali specjalną oprawę.
Augustyniak pokonał Łubika z 11. metrów
Sam mecz nie był wielkim widowiskiem. Oba zespoły głównie skupiały się na szczelnym bronieniu dostępu do własnej bramki. Wynik 0:0 utrzymywał się aż do 82. minuty. Po zagraniu piłki ręką przez Rafała Janickiego sędzia Damian Kos podyktował rzut karny dla gospodarzy. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Rafał Augustyniak i pewnym uderzeniem pokonał Marcela Łubika.
Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji
Górnik odpowiedział w doliczonym czasie gry, a dokładnie w ostatniej akcji meczu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola głową na 1:1 strzelił Paweł Bochniewicz. Po tym jak piłka wpadła do bramki Legii arbiter zakończył spotkanie.
Legia awansowała na 13. miejsce w tabeli
Jeden zdobyty punkt pozwolił Legii awansować na 13. pozycję. Podopieczni Marka Papszuna mają jeden punkt przewagi nad będącymi w strefie spadkowej zespołami Widzewa Łódź i Arki Gdynia, ale drużyna z Trójmiasta swój mecz zagra w niedzielę. Ostatni w tabeli piłkarze Bruk-Bet Termalicy Nieciecza tracą do Legii już dziewięć "oczek".
Górnik zajmuje czwarte miejsce. Zabrzanie od prowadzącego w stawce Lecha Poznań mają dwa punkty mniej, ale "Kolejorz" swoje spotkanie w ramach 28. kolejki Ekstraklasy rozegra w niedzielę. Lider na własnym stadionie podejmie GKS Katowice.