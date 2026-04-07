Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji

Piękne gole Kubiaka i Kerka
Pojedynek z Zagłębiem był debiutem dla Dariusza Banasika w roli pierwszego szkoleniowca Arki. Były szkoleniowiec Radomiaka Radom w ubiegłym tygodniu zastąpił na tym stanowisku Dawida Szwargę. Nowa "miotła" dała impuls zespołowi, który wygrał z dużo wyżej notowanym rywalem.
Gospodarze prowadzenie objęli po upływie kwadransa. Do siatki gości trafił Oskar Kubiak. Piłkarz Arki "odpalił rakietę" i efektownym uderzeniem pokonał Jasmina Buricia.
Jeszcze piękniejszym golem popisał się Sebastian Kerk. Niemiec z rzutu wolnego umieścił piłkę w samym "okienku" bramki Zagłębia tuż przed końcem pierwszej części spotkania.
Czerwona kartka i kontaktowa bramka dla Zagłębia
Tuż po przerwie Michał Nalepa zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i goście musieli grać w dziesiątkę. W osłabieniu udało im się strzelić kontaktowego gola. Marcel Reguła dośrodkował w pole karne, a Levente Szabo z bliska nie dał szans Damianowi Węglarzowi na skuteczną interwencję.
To jednak wszystko na co tego wieczoru było stać ekipę gości. W 78. minucie po podaniu Patryka Szysza wynik spotkania na 3:1 ustalił Vladislavs Gutkovskis.
Arka zrównała się punktami z Legią
Arka pokonała Zagłębie i zdobyła bardzo cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie. Zespół z Gdyni wyprzedził w tabeli Widzew i ma tyle samo punktów co znajdująca się nad strefą spadkową Legia Warszawa.
W następnej kolejce Ekstraklasy Arka jedzie na mecz do Krakowa. Pod Wawelem podopieczni Banasika zmierzą się z będącą na 11. pozycji Cracovią. Ten mecz w niedzielę o godz. 12.15.