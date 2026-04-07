Dziennik Gazeta Prawana logo

Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:59
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji
Arka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji/PAP
W meczu kończącym 27. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy broniąca się przed spadkiem Arka Gdynia pokonała na własnym stadionie czwarte w tabeli Zagłębie Lubin 3:1. To fatalny wynik dla Widzewa Łódź, który po wygranej ekipy z Trójmiasta spadł na przedostatnie miejsce.

Piękne gole Kubiaka i Kerka

Pojedynek z Zagłębiem był debiutem dla Dariusza Banasika w roli pierwszego szkoleniowca Arki. Były szkoleniowiec Radomiaka Radom w ubiegłym tygodniu zastąpił na tym stanowisku Dawida Szwargę. Nowa "miotła" dała impuls zespołowi, który wygrał z dużo wyżej notowanym rywalem.

Siemieniec przedłużył kontrakt z Jagiellonią. W kontrakcie znalazła się specjalna klauzula
Siemieniec przedłużył kontrakt z Jagiellonią. W kontrakcie znalazła się specjalna klauzula

Gospodarze prowadzenie objęli po upływie kwadransa. Do siatki gości trafił Oskar Kubiak. Piłkarz Arki "odpalił rakietę" i efektownym uderzeniem pokonał Jasmina Buricia.

Jeszcze piękniejszym golem popisał się Sebastian Kerk. Niemiec z rzutu wolnego umieścił piłkę w samym "okienku" bramki Zagłębia tuż przed końcem pierwszej części spotkania.

Czerwona kartka i kontaktowa bramka dla Zagłębia

Tuż po przerwie Michał Nalepa zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i goście musieli grać w dziesiątkę. W osłabieniu udało im się strzelić kontaktowego gola. Marcel Reguła dośrodkował w pole karne, a Levente Szabo z bliska nie dał szans Damianowi Węglarzowi na skuteczną interwencję.

To jednak wszystko na co tego wieczoru było stać ekipę gości. W 78. minucie po podaniu Patryka Szysza wynik spotkania na 3:1 ustalił Vladislavs Gutkovskis.

Arka zrównała się punktami z Legią

Arka pokonała Zagłębie i zdobyła bardzo cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie. Zespół z Gdyni wyprzedził w tabeli Widzew i ma tyle samo punktów co znajdująca się nad strefą spadkową Legia Warszawa.

W następnej kolejce Ekstraklasy Arka jedzie na mecz do Krakowa. Pod Wawelem podopieczni Banasika zmierzą się z będącą na 11. pozycji Cracovią. Ten mecz w niedzielę o godz. 12.15.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Arka GdyniadebiutZagłębie LubinWidzew Łódź
Powiązane
Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią
Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią
Fran Alvarez bohaterem meczu z Rakowem. Widzewa wyprzedził Arkę i Legięi
Dramat Widzewa w doliczonym czasie gry. Łodzianie zmarnowali szansę na wyjście ze strefy spadkowej
Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"
Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"
Dariusz Banasik
Arka Gdynia zatrudniła nowego trenera. Powrót do Ekstraklasy po czterech latach przerwy
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraArka w debiucie Banasika lepsza od Zagłębia. Widzew w coraz gorszej sytuacji »
Zobacz
|
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 185 KM. Gwarancja na 1 milion km
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Busan,,South,Korea,–,October,30,,2025:,Chinese,President,Xi
Chiny już tego nie ukrywają. Jest oficjalne oświadczenie ws. Iranu
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
Liban iran 2026 Benjamin Netanjahu Izrael
Negocjatorzy mówią jedno, Izrael robi drugie. Rozejm z Iranem wisi na włosku?
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj