Arka Gdynia zatrudniła nowego trenera. Powrót do Ekstraklasy po czterech latach przerwy

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
1 kwietnia 2026, 12:31
Dariusz Banasik
Arka Gdynia zatrudniła nowego trenera. Powrót do Ekstraklasy po czterech latach przerwy/Shutterstock
Piłkarze Arki Gdynia mają nowego trenera. Klub z Trójmiasta oficjalnie ogłosił, że nowym szkoleniowcem drużyny został Dariusz Banasik. 52-latek zastąpił na tym stanowisku zwolnionego w zeszłym tygodniu Dawida Szwargę.

Banasik wrócił do Ekstraklasy

Arka po 26. kolejkach znajduje się w strefie spadkowej. Po ostatniej ligowej porażce 0:3 z Koroną Kielce władze beniaminka Ekstraklasy straciły zaufanie do Szwargi i rozstały się z byłym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa.

Jego miejsce w Gdyni zajął Banasik, dla którego jest to powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy po czterech latach przerwy. Poprzednio 52-letni trener w Ekstraklasie prowadził Radomiaka Radom.

Banasik nie wahał się ani chwili

Banasik ostatnio pracował w I lidze. Do sierpnia 2024 roku prowadził GKS Tychy. W przeszłości szkolił piłkarzy w młodzieżowych zespołach Legii Warszawa, a następnie prowadził Znicza Pruszków, Zagłębie Sosnowiec i Pogoń Siedlce.

Bardzo się cieszę z powrotu do PKO BP Ekstraklasy i możliwości pracy w takim klubie jak Arka. To świetne miejsce do pracy - gdy pojawiła się propozycja, nie wahałem się ani chwili. Emocje są duże, ale musi być też chłodna głowa. Moja decyzja była motywowana tym, że widzę potencjał w tym zespole. Tę drużynę stać, by co roku grać w ekstraklasie, na razie musimy się jednak utrzymać - przekazał na klubowej stronie Banasik.

Banasik zadebiutuje w meczu z Zagłębiem

Banasik w roli trenera piłkarzy Arki zadebiutuje w najbliższy wtorek. Tego dnia o godz. 19.00 zespół z Trójmiasta na własnym stadionie zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Arka jest siódmym zespołem Ekstraklasy, w którym w tym sezonie miała miejsce zmiana trenera. Wcześniej do takiego ruchu doszło w Rakowie Częstochowa, Piaście Gliwice, Pogoni Szczecin, Legii Warszawa, Widzewie Łódź oraz Radomiaku.

Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Jagiellonia przerwała serię meczów bez zwycięstwa i zrównała się punktami z liderem
Jagiellonia przerwała serię meczów bez zwycięstwa i zrównała się punktami z liderem
Bramkarz Pogoni wrzucił sobie piłkę do bramki. Pozo bohaterem "Portowców"
Bramkarz Pogoni wrzucił sobie piłkę do bramki. Pozo bohaterem "Portowców"
Dwa gole w sześć minut. Legia kontynuuje serię meczów bez porażki
Dwa gole w sześć minut. Legia kontynuuje serię meczów bez porażki
Wrze w Cracovii Kraków. Trener chce zrezygnować z pracy
Wrze w Cracovii Kraków. Trener chce zrezygnować z pracy
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
