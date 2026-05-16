Lech Poznań mistrzem Polski. Drugi raz z rzędu i dziesiąty w historii

Lech szybko odpowiedział na gola Radomiaka
Lech jadać do Radomia wiedział, że w przypadku zwycięstwa zapewni sobie koronację. Mecz nie zaczął się dla gości. Już w 8. minucie kibice gospodarzy mieli powód do radości. Bardzo ładną akcję skutecznie wykończył Jan Grzesik. Trzeba zaznaczyć, że w tej sytuacji nienajlepszą interwencję zanotował bramkarz gości, Bartosz Mrozek.
Lech po stracie gola ruszył do przodu i szybko odrobił stratę. W 16. minucie do remisu doprowadził Mikael Ishak. Szwed wykorzystał idealne dogranie w pole karne i z bliska głową umieścił piłkę w siatce.
Piłkarze Radomiaka nie zdążyli otrząsnąć się jeszcze po ciosie, a zostali trafieni po raz drugi. Tym razem Filipa Majchrowicza pokonał Luis Palma.
Lech mistrzem, Radomiak nie zagra w pucharach
Wynik spotkania na 3:1 dla Lecha został ustalony na początku drugiej połowy. W 58. minucie na listę strzelców wpisał się Patrik Walemark.
Zwycięstwo w Radomiu oznacza, że Lech na kolejkę przed końcem rozgrywek zapewnił sobie mistrzostwo Polski. Natomiast porażka ostatecznie pozbawia Radomiaka szans na grę w europejskich pucharach.