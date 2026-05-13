Jagiellonia wciąż w grze o mistrza. Raków pogrzebał szanse na tytuł

Raków ukarany za nieskuteczność
W pierwszej połowie inicjatywa należała do gospodarzy. Piłkarzom spod Jasnej Góry brakowało jednak precyzji. Do siatki nie udało się trafić żadnemu z napastników "Medalików". Patryk Makuch i Jonatan Braut Brunes nie potrafili pokonać Sławomira Abramowicza.
Niewykorzystane sytuacje zemściły się na miejscowych w 34. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Sergio Lozano, a piłkę do bramki Rakowa głową skierował Yuki Kobayashi.
Szmyt przypieczętował wygraną Jagiellonii
Po przerwie Raków dwoił się i troił, by zdobyć wyrównując bramkę. Bliski tego był Leonardo Rocha, który zmienił w 67. minucie Makucha. Piłka po uderzeniu Portugalczyka o centymetry minęła słupek bramki Jagiellonii.
I znów powtórzyła się historia z pierwszej części meczu. Piłkarze z Częstochowy ponownie zostali ukarani za brak skuteczności. W 82. minucie po pięknej akcji drugiego gola dla ekipy gości strzelił Kajetan Szmyt.
Raków pogrzebał szanse na tytuł
Dzięki zwycięstwu Jagiellonia awansowała na drugie miejsce w tabeli. Podopieczni Adriana Siemieńca na dwie kolejki przed końcem rozgrywek tracą cztery punkty do liderującego w tabeli Lecha Poznań. Natomiast Raków jest czwarty i nie ma już szans na mistrzostwo Polski.