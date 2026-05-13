Jagiellonia wciąż w grze o mistrza. Raków pogrzebał szanse na tytuł

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 22:35
W zaległym meczu 31. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Raków Częstochowa 2:0. Goście dzięki zdobytym trzem punktom zachowali szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Natomiast dla "Medalików" porażka oznacza koniec marzeń o tytule.

Raków ukarany za nieskuteczność

W pierwszej połowie inicjatywa należała do gospodarzy. Piłkarzom spod Jasnej Góry brakowało jednak precyzji. Do siatki nie udało się trafić żadnemu z napastników "Medalików". Patryk Makuch i Jonatan Braut Brunes nie potrafili pokonać Sławomira Abramowicza.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na miejscowych w 34. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Sergio Lozano, a piłkę do bramki Rakowa głową skierował Yuki Kobayashi.

Szmyt przypieczętował wygraną Jagiellonii

Po przerwie Raków dwoił się i troił, by zdobyć wyrównując bramkę. Bliski tego był Leonardo Rocha, który zmienił w 67. minucie Makucha. Piłka po uderzeniu Portugalczyka o centymetry minęła słupek bramki Jagiellonii.

I znów powtórzyła się historia z pierwszej części meczu. Piłkarze z Częstochowy ponownie zostali ukarani za brak skuteczności. W 82. minucie po pięknej akcji drugiego gola dla ekipy gości strzelił Kajetan Szmyt.

Raków pogrzebał szanse na tytuł

Dzięki zwycięstwu Jagiellonia awansowała na drugie miejsce w tabeli. Podopieczni Adriana Siemieńca na dwie kolejki przed końcem rozgrywek tracą cztery punkty do liderującego w tabeli Lecha Poznań. Natomiast Raków jest czwarty i nie ma już szans na mistrzostwo Polski.

Tematy: piłka nożna, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Ekstraklasa
