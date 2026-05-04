Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie

Gholizadeh zerwał więzadła krzyżowe
Lech w sobotę zmierzył się z Motorem Lublin. Mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe 1:0. Zdobycie trzech punktów zostało jednak okupione kontuzją jednego z najlepszych piłkarzy zespołu.
Gholizadeh opuścił plac gry już w 19. minucie. Po przeprowadzanych badaniach okazało się, ze uraz jest poważny. Piłkarz zerwał więzadła krzyżowe przednie, co oznacza, że jego udział w pojedynkach z Arką Gdynia, Radomiakiem Radom i Wisłą Płock jest wykluczony.
Gholizadeh może już nie zagrać więcej w Lechu
Na tym nie koniec dramatu Irańczyka. Gholizadeh nie zagra również w reprezentacji Iranu na tegorocznym mundialu, który odbędzie się w czerwcu i lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
30-latka w najbliższych dniach czeka operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. Kontrakt Gholizadeha z Lechem kończy się 30 czerwca 2026 roku, tak więc nie jest pewne, czy piłkarz w kolejnym sezonie zagra w barwach "Kolejorza".