Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:31
Lech Poznań jest na ostatniej prostej w walce o mistrzostwo Polaki. Do zakończenia rozgrywek "Kolejorzowi" pozostały trzy mecze. W żadnym z nich drużynie z Wielkopolski nie pomoże Ali Gholizadeh. Irańczyk doznał groźnej kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu.

Gholizadeh zerwał więzadła krzyżowe

Lech w sobotę zmierzył się z Motorem Lublin. Mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe 1:0. Zdobycie trzech punktów zostało jednak okupione kontuzją jednego z najlepszych piłkarzy zespołu.

Gholizadeh opuścił plac gry już w 19. minucie. Po przeprowadzanych badaniach okazało się, ze uraz jest poważny. Piłkarz zerwał więzadła krzyżowe przednie, co oznacza, że jego udział w pojedynkach z Arką Gdynia, Radomiakiem Radom i Wisłą Płock jest wykluczony.

Gholizadeh może już nie zagrać więcej w Lechu

Na tym nie koniec dramatu Irańczyka. Gholizadeh nie zagra również w reprezentacji Iranu na tegorocznym mundialu, który odbędzie się w czerwcu i lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

30-latka w najbliższych dniach czeka operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. Kontrakt Gholizadeha z Lechem kończy się 30 czerwca 2026 roku, tak więc nie jest pewne, czy piłkarz w kolejnym sezonie zagra w barwach "Kolejorza".

