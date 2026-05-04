Polska dla Polaków. PZPN przechodzi od słów do czynów

PZPN pracuje nad nowymi przepisami

Związek kierowany przez Cezarego Kuleszę pracuje na projektem, który zobowiązywał kluby Ekstraklasy i 1. Ligi do większego udziału piłkarzy z polskim paszportem. PZPN wprowadziłby przepisy określające minimalną liczbę takich zawodników w kadrze meczowej. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, nowe regulacje miałyby wejść w życie już od przyszłego sezonu.

8-10 piłkarzy z polskim paszportem w kadrze meczowej

Według założeń nowego projektu, nad którym pracuje PZPN w kadrach meczowych w większej liczbie będą musieli pojawiać się Polacy. Mówi się o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze. Dziś dojdzie do spotkania i rozmów z władzami Ekstraklasy i 1. ligi, a 14 maja projekt zostanie postawiony pod głosowanie na zarządzie PZPN. Aktualnie jedynym wymogiem w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych jest młodzieżowiec w I lidze. Inicjatywa związku ma podobno poparcie ministra sportu Jakuba Rutnickiego - poinformował Adam Sławiński z "Kanału Sportowego".