Raków Częstochowa zwolnił trenera. Dzień po przegranym finale Pucharu Polski

Łukasz Tomczyk musi szukać nowej pracy. Nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec został zwolniony dzień po przegranym 0:2 finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. W komunikacie klubu zastrzeżono, że nie był to jedyny powód decyzji o rozstaniu z 37-latkiem.
Władze Rakowa uznały, że drużyna potrzebuje impulsu
Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu - napisano w klubowym komunikacie.
Tomczyk zastąpił Papszuna
Tomczyk prowadził Raków od 22 grudnia. Zastąpił wówczas Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa. Nazwisko nowego trenera klub ma ogłosić w poniedziałek.
Po 30 meczach w ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami. Tracą dziewięć do prowadzącego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.
Źródło PAP
