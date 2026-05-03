Raków Częstochowa zwolnił trenera. Dzień po przegranym finale Pucharu Polski

Władze Rakowa uznały, że drużyna potrzebuje impulsu

Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu - napisano w klubowym komunikacie.

Tomczyk zastąpił Papszuna

Tomczyk prowadził Raków od 22 grudnia. Zastąpił wówczas Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa. Nazwisko nowego trenera klub ma ogłosić w poniedziałek.

Po 30 meczach w ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami. Tracą dziewięć do prowadzącego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.