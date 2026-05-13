Gholizadeh zostaje w Lechu. "Kolejorz" przedłużył umowę z piłkarzem, który do gry wróci w przyszłym roku

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:59
Gholizadeh zostaje w Lechu. "Kolejorz" przedłużył umowę z piłkarzem, który do gry wróci w przyszłym roku/Shutterstock
Ali Gholizadeh leczy poważną kontuzję i do gry wróci najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Irańczyk, któremu kończył się kontrakt nie został jednak na lodzie. Lech Poznań zdecydował się przedłużyć umowę z piłkarzem.

Lech o rok przedłużył umowę z Gholizadehem

Gholizadeh na początku maja zerwał w kolanie więzadła krzyżowe przednie. 30-latka czeka około ośmiomiesięczna przerwa w grze. Lech wsparł Irańczyka i przedłużył z nim wygasający w czerwcu kontrakt. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca przyszłego sezonu.

Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie słowa otuchy i niesamowite wsparcie w niedawnym trudnym dla mnie czasie, to dla mnie wiele znaczy i ogromnie doceniam każdy gest. Czekam na moment powrotu na boisko i obiecuję, że wrócę na nie jeszcze silniejszy. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że przedłużam kontrakt z Lechem i głęboko wierzę, że wszystko w kolejnych miesiącach pójdzie już po naszej wspólnej myśli. Dotyczy do także najbliższych tygodni, będę mocno kibicował drużynie w walce o to mistrzostwo - podkreślił piłkarz Lecha.

Gholizadeh nie zagra na mundialu

Pech wykluczył Irańczyka na dłuższy czas nie tylko z gry w barwach Lecha. 30-latek jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji swojego kraju i przez uraz stracił szansę na udział w nadchodzących mistrzostwach świata.

Gholizadeh dołączył do Lecha w lipcu 2023 roku z belgijskiego Royal Charleroi. W dwóch ostatnich sezonach był jednym z liderów poznańskiego zespołu i miał znaczący udział w zdobyciu mistrzostwa kraju.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaekstraklasaLech Poznańkontrakt
