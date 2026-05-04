Dziennik Gazeta Prawana logo

Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 21:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka
Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka/PAP
Lechia Gdańsk będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o meczu z Radomiakiem Radom. Ekipa z Trójmiasta dostała na wyjeździe lanie, choć od 36. minuty grała z przewagą jednego zawodnika, a mimo tego przegrała 1:3. Bohaterem spotkania został Abdoul Tapsoba, który popisał się hat-trickiem.

Lechia tuż nad strefą spadkową

Dla obu ekip był to bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Dzięki kompletowi punktów Radomiak awansował na 8. miejsce w tabeli i znacznie oddalił od siebie widmo spadku.

Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie
Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie

Natomiast Lechia jest w trudnej sytuacji. "Zielono-biali" nie wygrali czwartego meczu z rzędu, a trzy z nich przegrali. W efekcie spadli na 15. pozycję i mają tylko dwa "oczka" przewagi na będącym pod kreską Widzewem Łódź.

Balde o włos od strzelenia gola sezonu

Radomiak bliski objęcia prowadzenia był już w 18. minucie. Z dystansu uderzył Elves Balde. Piłka po jego atomowym strzale trafiła w poprzeczkę. Kilka centymetrów niżej i bylibyśmy świadkami jednego z najpiękniejszych goli w tym sezonie.

Osiem minut później większą precyzją wykazał się Tapsoba. Napastnik Radomiaka wykorzystał dobre dośrodkowanie z lewej strony pola karnego i strzałem głową umieścił piłkę w bramce Lechii.

Czerwona kartka nie pomogła Lechii

W 36. minucie czerwoną kartką ukarany został Jeremy Blasco. To jednak przeszkodziło gospodarzom w zdobyciu kolejnych bramek. Tuż przed zejściem na przerwę do szatni drugi raz w tym meczu na listę strzelców wpisał się Tapsoba.

Ten sam zawodnik trzeci raz do siatki trafił chwilę po wznowieniu gry. W 48. minucie Tapsoba skompletował hat-tricka.

Lechię stać było tylko na honorowego gola. W 66. minucie sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny za zagranie ręką. "Jedenastkę" na bramkę zamienił Tomas Bobcek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ekstraklasahat-trickLechia Gdańskradomiak
Powiązane
Polska dla Polaków. PZPN przechodzi od słów do czynów
Polska dla Polaków. PZPN przechodzi od słów do czynów
Dawid Kroczek nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa
Dawid Kroczek nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa
Ekspert sędziowski o golu dla Legii w meczu z Widzewem. "Nasza technologia pokazuje to doskonale"
Ekspert sędziowski o golu dla Legii w meczu z Widzewem. "Nasza technologia pokazuje to doskonale"
Raków Częstochowa zwolnił trenera. Dzień po przegranym finale Pucharu Polski
Raków Częstochowa zwolnił trenera. Dzień po przegranym finale Pucharu Polski
Poznańska "Lokomotywa" lepsza od lubelskiego Motoru. Lech oraz bliżej obrony tytułu
Poznańska "Lokomotywa" lepsza od lubelskiego Motoru. Lech oraz bliżej obrony tytułu
Górnik zdobył Puchar Polski i 5 mln zł. Zabrze czekało na to 54 lata
Górnik zdobył Puchar Polski i 5 mln zł. Zabrze czekało na to 54 lata
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRadomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka »
Zobacz
|
studia, studenci
Lista najmniej obleganych kierunków studiów. Każdy chętny się dostanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj