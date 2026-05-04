Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka

Lechia tuż nad strefą spadkową

Dla obu ekip był to bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Dzięki kompletowi punktów Radomiak awansował na 8. miejsce w tabeli i znacznie oddalił od siebie widmo spadku.

Natomiast Lechia jest w trudnej sytuacji. "Zielono-biali" nie wygrali czwartego meczu z rzędu, a trzy z nich przegrali. W efekcie spadli na 15. pozycję i mają tylko dwa "oczka" przewagi na będącym pod kreską Widzewem Łódź.

Balde o włos od strzelenia gola sezonu

Radomiak bliski objęcia prowadzenia był już w 18. minucie. Z dystansu uderzył Elves Balde. Piłka po jego atomowym strzale trafiła w poprzeczkę. Kilka centymetrów niżej i bylibyśmy świadkami jednego z najpiękniejszych goli w tym sezonie.

BALDEEEEEEEE! 😱



Co za uderzenie! To mógł być mocny kandydat do gola sezonu 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/nkIPgWkK0g — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 4, 2026

Osiem minut później większą precyzją wykazał się Tapsoba. Napastnik Radomiaka wykorzystał dobre dośrodkowanie z lewej strony pola karnego i strzałem głową umieścił piłkę w bramce Lechii.

Co się odwlecze, to nie uciecze! 😉 Radomiak prowadzi z Lechią po golu Tapsoby! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/c8xp7ooIwm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 4, 2026

Czerwona kartka nie pomogła Lechii

W 36. minucie czerwoną kartką ukarany został Jeremy Blasco. To jednak przeszkodziło gospodarzom w zdobyciu kolejnych bramek. Tuż przed zejściem na przerwę do szatni drugi raz w tym meczu na listę strzelców wpisał się Tapsoba.

𝐓𝐀𝐏𝐒𝐎𝐁𝐀 𝐏𝐎 𝐑𝐀𝐙 𝐃𝐑𝐔𝐆𝐈! 🔥



Kapitalne uderzenie z dystansu! 💪



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/B5cGgjxpii — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 4, 2026

Ten sam zawodnik trzeci raz do siatki trafił chwilę po wznowieniu gry. W 48. minucie Tapsoba skompletował hat-tricka.

𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐓𝐀𝐏𝐒𝐎𝐁𝐘! 🔥



Radomiak nic sobie nie robi z gry w osłabieniu! 3:0! 😱



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/tvFDEh5NGR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 4, 2026

Lechię stać było tylko na honorowego gola. W 66. minucie sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny za zagranie ręką. "Jedenastkę" na bramkę zamienił Tomas Bobcek.