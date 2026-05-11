Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy

Bobcek idzie na króla

Lechia na dwie kolejki przed końcem znajduje się w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Natomiast Bobcek wspólnie z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin przewodzi w klasyfikacji na najskuteczniejszego strzelca Ekstraklasy.

24-latek swoimi golami zwrócił na siebie uwagę mocniejszych klubów. Jednym z nich jest AS Monaco. Tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek. Według komentatora sportowego transakcja może opiewać nawet na 12 milionów euro.

Bobcek droższy od Kozłowskiego, Modera i Crnaca?

Jeśli wszystko potoczyłoby się zgodnie z informacjami Borka, to Bobcek pobiłby transferowy rekord Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanymi piłkarzami z polskiej ligi są Kacper Kozłowski, Jakub Moder, Ante Crnac, którzy kosztowali po 11 mln euro.