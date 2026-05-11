Dziennik Gazeta Prawana logo

Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy
Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy/PAP
Tomas Bobcek ma spore szanse zostać królem strzelców polskiej Ekstraklasy. Napastnik Lechii Gdańsk na swoim koncie ma 17. trafień. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki. Prawdopodobnie będą to dwa ostatnie mecze Słowaka w barwach zielono-białych, który latem może pobić transferowy rekord naszej ligi.

Bobcek idzie na króla

Lechia na dwie kolejki przed końcem znajduje się w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Natomiast Bobcek wspólnie z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin przewodzi w klasyfikacji na najskuteczniejszego strzelca Ekstraklasy.

Historyczne zwycięstwo Legii w Niecieczy. Nie byłoby go, gdyby nie Hindrich i Adamski
Historyczne zwycięstwo Legii w Niecieczy. Nie byłoby go, gdyby nie Hindrich i Adamski

24-latek swoimi golami zwrócił na siebie uwagę mocniejszych klubów. Jednym z nich jest AS Monaco. Tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek. Według komentatora sportowego transakcja może opiewać nawet na 12 milionów euro.

Bobcek droższy od Kozłowskiego, Modera i Crnaca?

Jeśli wszystko potoczyłoby się zgodnie z informacjami Borka, to Bobcek pobiłby transferowy rekord Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanymi piłkarzami z polskiej ligi są Kacper Kozłowski, Jakub Moder, Ante Crnac, którzy kosztowali po 11 mln euro.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ekstraklasatransferLechia GdańskAS Monaco
Powiązane
Motor rozjechał Wisłę. Burek w debiucie cztery razy wyjął piłkę z siatki
Motor rozjechał Wisłę. Burek w debiucie cztery razy wyjął piłkę z siatki
Legia poważnie osłabiona na finiszu rozgrywek. Dwóch piłkarzy w tym sezonie już nie zagra
Legia poważnie osłabiona na finiszu rozgrywek. Dwóch piłkarzy w tym sezonie już nie zagra
Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka
Radomiak w dziesiątkę ograł Lechię. Tapsoba zaliczył hat-tricka
Polska dla Polaków. PZPN przechodzi od słów do czynów
Polska dla Polaków. PZPN przechodzi od słów do czynów
Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie
Dramat piłkarza Lecha Poznań. Ali Gholizadeh nie zagra już w tym sezonie
Dawid Kroczek nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa
Dawid Kroczek nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa
Ekspert sędziowski o golu dla Legii w meczu z Widzewem. "Nasza technologia pokazuje to doskonale"
Ekspert sędziowski o golu dla Legii w meczu z Widzewem. "Nasza technologia pokazuje to doskonale"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPiłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy »
Zobacz
|
Trudny quiz z geografii Portugalii. Wielu marzy o wyniku 6/10
Trudny quiz z geografii Portugalii. Wielu marzy o wyniku 6/10
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
MEN podało oficjalną datę. Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj