Piłkarz Lechii Gdańsk na celowniku giganta. Może paść transferowy rekord Ekstraklasy

Tomas Bobcek ma spore szanse zostać królem strzelców polskiej Ekstraklasy. Napastnik Lechii Gdańsk na swoim koncie ma 17. trafień. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki. Prawdopodobnie będą to dwa ostatnie mecze Słowaka w barwach zielono-białych, który latem może pobić transferowy rekord naszej ligi.
Bobcek idzie na króla
Lechia na dwie kolejki przed końcem znajduje się w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Natomiast Bobcek wspólnie z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin przewodzi w klasyfikacji na najskuteczniejszego strzelca Ekstraklasy.
24-latek swoimi golami zwrócił na siebie uwagę mocniejszych klubów. Jednym z nich jest AS Monaco. Tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek. Według komentatora sportowego transakcja może opiewać nawet na 12 milionów euro.
Bobcek droższy od Kozłowskiego, Modera i Crnaca?
Jeśli wszystko potoczyłoby się zgodnie z informacjami Borka, to Bobcek pobiłby transferowy rekord Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanymi piłkarzami z polskiej ligi są Kacper Kozłowski, Jakub Moder, Ante Crnac, którzy kosztowali po 11 mln euro.
Źródło dziennik.pl
