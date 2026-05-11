Lewandowski o swojej przyszłości w Barcelonie. "Mam jeszcze 51 dni"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:29
Lewandowski o swojej przyszłości w Barcelonie. "Mam jeszcze 51 dni"/East News
Robert Lewandowski w niedzielny wieczór wywalczył 33. trofeum w karierze. 37-letni napastnik wraz z kolegami z Barcelony zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Czy w przyszłym sezonie Polak nadal będzie piłkarzem katalońskiego klubu? Sam zainteresowany twierdzi, że ma jeszcze czas na podjęcie decyzji.

Lewandowski na brak ofert nie narzeka

Lewandowski w tym sezonie często zaczynał mecze na ławce rezerwowych. Czasem spędzał na niej całe spotkania. Jego rola w Barcelonie w porównaniu do poprzednich sezonów znacznie zmalała.

Kontrakt Polaka wkrótce dobiegnie końca. W letnim "okienku" transferowym Lewandowski będzie mógł zmienić klubowe barwy bez konieczności płacenia za niego sumy odstępnego. To sprawia, że w kolejce do niego ustawiła się kolejka chętnych. Oferty składają mu kluby z włoskiej Serie A, amerykańskiej MLS czy saudyjskiej Pro League.

Ciągle istnieje też szansa, że kapitan reprezentacji Polski zostanie w stolicy Katalonii. Jednak wtedy będzie musiał zgodzić się na znaczną obniżkę zarobków oraz na stałe pogodzić z rolą rezerwowego.

Lewandowski nie mówi nie

Sam zainteresowany do sprawy swojej przyszłości podchodzi z dużym spokojem. Choć jak zaznaczył jeszcze nie wie, gdzie zagra jesienią.

Nie mam tak, że wstaję rano i mnie coś boli. Doceniam miejsce, w którym jestem. Przed chwilą usłyszałem, że mam jeszcze 51 dni kontraktu, więc jeszcze mam trochę czasu. Posłucham jeszcze paru ofert i zdecyduję. Mam zaraz 38 lat, ale fizycznie czuję się dobrze, więc w głowie jest taki miks. Muszę brać taką opcję pod uwagę, że może czas pograć i cieszyć się życiem. Może nadarzy się taka opcja i nie mówię nie - powiedział Lewandowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło dziennik.pl
