Real odłożył koronację Barcelony. Lewandowski i Szczęsny muszą poczekać

Dublet Viniciusa Juniora

Bohaterem Realu w niedzielny wieczór został Vinicius Junior. Brazylijczyk popisał się dwoma fantastycznymi golami. Pierwszy raz do siatki rywali trafił w 55. minucie.

Gwiazdor "Królewskich" drugi raz do bramki gospodarzy trafił w 66. minucie. Piękną asystę przy tym trafieniu zaliczył Jude Bellingham.

El Clasico może rozstrzygnąć losy tutułu

Po zwycięstwie nad Espanyolem drugi w tabeli Real ma na koncie 77 punktów. "Królewscy" na cztery kolejki przed końcem rozgrywek tracą do prowadzącej Barcelony aż 11 "oczek". Obie drużyny 10 maja zmierzą się w bezpośrednim pojedynku.

Drużynie Lewandowskiego i Szczęsnego w El Clasico na Camp Nou do zapewnienia sobie mistrzostwa wystarczy remis. Jeśli Barcelona nie przegra z Realem to 29. raz w historii zdobędzie tytuł.