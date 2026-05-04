Zieliński zaliczył asystę. Inter zapewnił sobie mistrzostwo Włoch

Thuram skorzystał z podania Zielińskiego

Inter prowadzenie objął w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Do siatki gości trafił Marcus Thuram. Francuz wykorzystał idealne podanie Zielińskiego i z łatwością pokonał bramkarza rywali.

🇵🇱 Piotr Zieliński z idealnym dograniem do Marcusa Thurama, który zamienił to podanie na bramkę! ⚽ #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/uLrPAnbGxD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 3, 2026

Zwycięstwo, a tym samym mistrzostwo Włoch dla Interu w 80. minucie przypieczętował Henrich Mchitarjan w 80. minucie.

Inter ma szanse na podwójną koronę

To 21. tytuł mistrzowski piłkarzy Interu. Poprzedni świętowali w 2024 roku. Do końca sezonu Serie A pozostały trzy kolejki. Inter ma obecnie 82 punkty, wicelider Napoli - 70, a trzeci AC Milan - 67.

Inter pieczętuje swoją ligową dominację, 🇵🇱 Piotr Zieliński z drugim Scudetto w karierze! 🏆👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/s9hxlFvRv7 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 3, 2026

Drużyna Zielińskiego ma szansę w tym sezonie na jeszcze jedno trofeum. 13 maja zmierzy się z Lazio Rzym w finale Pucharu Włoch. Co ciekawe, z tym samym rywalem Inter zagra cztery dni wcześniej w 36. kolejce Serie A, również na Stadionie Olimpijskim w stolicy Italii.