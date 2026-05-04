Zieliński zaliczył asystę. Inter zapewnił sobie mistrzostwo Włoch

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:18
Zieliński zaliczył asystę. Inter zapewnił sobie mistrzostwo Włoch/PAP/EPA
Inter w 35. serii gier włoskiej Serie A pokonał na własnym stadionie Parmę 2:0. Dzięki temu mediolańczycy na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie mistrzowski tytuł. W barwach gospodarzy do 67. minuty grał Piotr Zieliński. Polak mecz zakończył z asystą na koncie.

Thuram skorzystał z podania Zielińskiego

Inter prowadzenie objął w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Do siatki gości trafił Marcus Thuram. Francuz wykorzystał idealne podanie Zielińskiego i z łatwością pokonał bramkarza rywali.

Zwycięstwo, a tym samym mistrzostwo Włoch dla Interu w 80. minucie przypieczętował Henrich Mchitarjan w 80. minucie.

Inter ma szanse na podwójną koronę

To 21. tytuł mistrzowski piłkarzy Interu. Poprzedni świętowali w 2024 roku. Do końca sezonu Serie A pozostały trzy kolejki. Inter ma obecnie 82 punkty, wicelider Napoli - 70, a trzeci AC Milan - 67.

Drużyna Zielińskiego ma szansę w tym sezonie na jeszcze jedno trofeum. 13 maja zmierzy się z Lazio Rzym w finale Pucharu Włoch. Co ciekawe, z tym samym rywalem Inter zagra cztery dni wcześniej w 36. kolejce Serie A, również na Stadionie Olimpijskim w stolicy Italii.

