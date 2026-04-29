Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny ukraiński piłkarz zdyskwalifikowany na 4 lata. Brał lek popularny wśród rosyjskich sportowców

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 21:32
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Angielska Federacja Piłkarska (FA) na cztery lata zdyskwalifikowała Mychajło Mudryka, który miał pozytywny wynik testu antydopingowego. W organizmie ukraińskiego piłkarz wykryto niedozwoloną substancję, która była popularna wśród rosyjskich sportowców. Zawodnik Chelsea Londyn odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Mudryk jak Szarapowa

W próbce pobranej od Mudryka w 2024 roku wykryto zabronione meldonium. To lek na serce opracowany na Łotwie, który stał się synonimem dopingu w rosyjskim sporcie. Od 1 stycznia 2016 roku substancja znajduje się na liście środków zakazanych przez WADA, ponieważ zwiększa wytrzymałość. Liczni rosyjscy sportowcy (m.in. Maria Szarapowa, Aleksander Powietkin) wpadli na jej stosowaniu.

Chelsea za Mudryka zapłaciła 70 mln euro

25-letni obecnie piłkarz trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku za 70 milionów euro. Podpisał ośmioipółletni kontrakt, co oznacza, że po upływie dyskwalifikacji nadal będzie zawodnikiem londyńskiego klubu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Ukrainapiłka nożnaMychajło Mudrykdoping
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny ukraiński piłkarz zdyskwalifikowany na 4 lata. Brał lek popularny wśród rosyjskich sportowców »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj