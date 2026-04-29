Słynny ukraiński piłkarz zdyskwalifikowany na 4 lata. Brał lek popularny wśród rosyjskich sportowców

Mudryk jak Szarapowa

W próbce pobranej od Mudryka w 2024 roku wykryto zabronione meldonium. To lek na serce opracowany na Łotwie, który stał się synonimem dopingu w rosyjskim sporcie. Od 1 stycznia 2016 roku substancja znajduje się na liście środków zakazanych przez WADA, ponieważ zwiększa wytrzymałość. Liczni rosyjscy sportowcy (m.in. Maria Szarapowa, Aleksander Powietkin) wpadli na jej stosowaniu.

Chelsea za Mudryka zapłaciła 70 mln euro

25-letni obecnie piłkarz trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku za 70 milionów euro. Podpisał ośmioipółletni kontrakt, co oznacza, że po upływie dyskwalifikacji nadal będzie zawodnikiem londyńskiego klubu.