Maciej Skorża nie jest już trenerem Urawa Red Diamonds. Umowa została rozwiązana

Janas odchodzi razem ze Skorżą

Pod wodzą Skorży "Czerwone Diamenty" nie wygrały siedmiu ostatnich spotkań w lidze japońskiej, która w tym sezonie - ze względu na zmianę systemu rozgrywek - jest podzielona na dwie grupy. Urawa zajmuje siódmą lokatę w grupie wschodniej.

Dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą - przekazał klub w komunikacie i dodał, że razem z nim odchodzi m.in. asystent Rafał Janas.

Z drużyną z Saitamy Skorża m.in. triumfował w azjatyckiej Lidze Mistrzów i dwukrotnie wystąpił w klubowych mistrzostwach świata. Dotarł też do finału Pucharu Ligi w Japonii. Pod koniec 2023 roku opuścił klub, ale po ośmiu miesiącach ponownie objął drużynę.

Skorża sukcesy odnosił również w Polsce

W Polsce Skorża nie pracował od 2022. Wtedy świętował z Lechem Poznań zdobycie mistrzostwa Polski, a 6 czerwca niespodziewanie zrezygnował z posady, tłumacząc decyzję względami osobistymi. Była to jego druga przygoda z "Kolejorzem", gdyż siedem lat wcześniej też z tą drużyną triumfował w ekstraklasie. Po tytuł sięgnął również dwukrotnie z Wisłą Kraków.

Był też współpracownikiem Pawła Janasa w drużynie narodowej, trenerem Amiki Wronki, Dyskobolii Grodzisk Wlkp., Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin. W Azji pracował wcześniej w saudyjskim Ettifaq FC oraz prowadził olimpijską reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich.