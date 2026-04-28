Maciej Skorża nie jest już trenerem Urawa Red Diamonds. Umowa została rozwiązana

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:53
Maciej Skorża zakończył swoją współpracę z Urawa Red Diamonds. Japoński klub piłkarski poinformował o rozstaniu z polskim trenerem. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Druga przygoda 54-letniego szkoleniowca z tym zespołem trwała od sierpnia 2024. Wcześniej pracował nim od listopada 2022 do końca 2023 roku.

Janas odchodzi razem ze Skorżą

Pod wodzą Skorży "Czerwone Diamenty" nie wygrały siedmiu ostatnich spotkań w lidze japońskiej, która w tym sezonie - ze względu na zmianę systemu rozgrywek - jest podzielona na dwie grupy. Urawa zajmuje siódmą lokatę w grupie wschodniej.

Dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą - przekazał klub w komunikacie i dodał, że razem z nim odchodzi m.in. asystent Rafał Janas.

Z drużyną z Saitamy Skorża m.in. triumfował w azjatyckiej Lidze Mistrzów i dwukrotnie wystąpił w klubowych mistrzostwach świata. Dotarł też do finału Pucharu Ligi w Japonii. Pod koniec 2023 roku opuścił klub, ale po ośmiu miesiącach ponownie objął drużynę.

Skorża sukcesy odnosił również w Polsce

W Polsce Skorża nie pracował od 2022. Wtedy świętował z Lechem Poznań zdobycie mistrzostwa Polski, a 6 czerwca niespodziewanie zrezygnował z posady, tłumacząc decyzję względami osobistymi. Była to jego druga przygoda z "Kolejorzem", gdyż siedem lat wcześniej też z tą drużyną triumfował w ekstraklasie. Po tytuł sięgnął również dwukrotnie z Wisłą Kraków.

Był też współpracownikiem Pawła Janasa w drużynie narodowej, trenerem Amiki Wronki, Dyskobolii Grodzisk Wlkp., Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin. W Azji pracował wcześniej w saudyjskim Ettifaq FC oraz prowadził olimpijską reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Źródło PAP
Powiązane
Makabryczne odkrycie na stadionie w Niemczech. Zwłoki mężczyzny w toalecie
Makabryczne odkrycie na stadionie w Niemczech. Zwłoki mężczyzny w toalecie
Luka Modric już po operacji. Chorwat walczy z czasem
Luka Modric już po operacji. Chorwat walczy z czasem
Piłkarz reprezentacji kraju usnął przy stoliku, który uginał się od alkoholu
Piłkarz reprezentacji kraju usnął przy stoliku, który uginał się od alkoholu
Szokujące zachowanie bramkarza Realu. Wpadł w furię i pobił piłkarza przeciwnej drużyny
Szokujące zachowanie bramkarza Realu. Wpadł w furię i pobił piłkarza przeciwnej drużyny
Robert Lewandowski o zbiórce "Łatwoganga". "Jestem dumny z bycia Polakiem"
Robert Lewandowski o zbiórce "Łatwoganga". "Jestem dumny z bycia Polakiem"
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Afera Zondacrypto. Piesiewicz wydał oświadczenie. "Będę odpowiadał na pytania osobiście"
Afera Zondacrypto. Piesiewicz wydał oświadczenie. "Będę odpowiadał na pytania osobiście"
