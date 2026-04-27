Robert Lewandowski o zbiórce "Łatwoganga". "Jestem dumny z bycia Polakiem"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:45
/PAP/EPA
Ponad 250 mln zł - tyle zebrał na leczenie dzieci chorych na nowotwór "Łatwogang". Swoją cegiełkę dołożył Robert Lewandowski. Najlepszy polski piłkarz nie tylko przeznaczył znaczną sumę pieniędzy, ale pomógł w nagłośnieniu akcji. Po jej zakończeniu napastnik Barcelony podsumował całe wydarzenie. "Jestem dumny z bycia Polakiem" - napisał kapitan naszej reprezentacji.

Lewandowski połączył się z "Łatwogangiem"

"Łatwogang" czyli Piotr Garkowski przez dziewięć dni prowadził w internecie transmisję na żywo. Influencer w tym czasie zbierał pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters. Akcja zakończyła się w niedzielny wieczór. Do tego czasu uzbierano ponad 250 mln zł. To jednak nie koniec. Licznik cały czas bije, a do ostatecznej kwoty, która zostanie przekazana na leczenie dzieci chorych na nowotwór dojdą jeszcze pieniądze z licytacji przedmiotów przekazanych na licytację.

Wielki wkład w sukces zbiórki miał Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony pomógł nagłośnić akcję. W czwartek połączył się na żywo z "Łatwogangiem". To od razu zostało odnotowane przez media. Dzięki temu zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Cancer Fighters bardzo przyspieszyła.

1 mln zł od Lewandowskich

Lewandowski wraz z żoną sami również wspomogli finansowo zbiórkę prowadzoną przez "Łatwoganga". Małżeństwo wpłaciło na ten cel 1 mln zł.

Po zakończeniu relacji na żywo Lewandowski podsumował całą akcję. Jesteście po prostu najlepsi. Jestem dumny z bycia Polakiem - napisał 37-letni piłkarz.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert LewandowskizbiórkaCancer Fightersłatwogang
