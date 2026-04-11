Lewandowski stworzy zabójczy duet z Milikiem? Kapitan reprezentacji na celowniku gigantów

Lewandowskiemu kończy się kontrakt

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie po zakończeniu obecnego sezonu. Jak na razie władze katalońskiego klubu nie zdecydowały się na przedłużenie umowy. Jeśli do tego nie dojdzie w najbliższych miesiącach, to latem kapitan reprezentacji Polski będzie mógł zmienić pracodawcę bez konieczności płacenia sumy odstępnego. To powoduje, że chętnych do zatrudnienia 37-latka nie brakuje.

AC Milan "poluje" na Lewandowskiego

W kolejce po Lewandowskiego ustawiły się kluby z włoskiej Serie A. "La Gazzetta dello Sport" podkreśliła, że aby sprostać europejskim ambicjom AC Milan będzie potrzebował napastnika o międzynarodowej renomie.

Sława Lewandowskiego to rezultat jego goli strzelanych na całym kontynencie, ze szczególnym naciskiem na Niemcy i Hiszpanię. Tylko w Bundeslidze i La Lidze napastnik zdobył 565 bramek, a to liczby wielokrotnie większe niż w przypadku obecnych atakujących w czerwono-czarnych. Luka w polu karnym zostałaby więc wypełniona z nawiązką: Lewandowski w sezonie, w którym skończył 37 lat, ma już na koncie 12 goli ligowych; więcej niż wszyscy napastnicy Milanu - analizuje gazeta.

Jak podkreślono, liczby są decydujące, zarówno te "dotyczące goli, by opisać kryzys Milanu, i te Roberta, by uznać go za napastnika najwyższej klasy". Są też inne dane, jak choćby wiek: Lewandowski urodził się w Warszawie w sierpniu 1988 roku, jest więc tylko o trzy lata młodszy od 40-letniego Luki Modricia. Na trudnym rynku napastników, gdzie wielcy strzelcy są rzadkością, a ci nieliczni kosztują fortunę, mógłby być okazją. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa latem, więc Milan mógłby go pozyskać bez opłaty transferowej - dodaje „La Gazzetta dello Sport”.

Lewandowski szuka kolejnego wyzwania

Dziennik przekazał, że menedżerowie polskiego napastnika pracują i sondują nowe możliwości. Po Monachium i Barcelonie Lewandowski chce jeszcze jednej wielkiej europejskiej sceny, a Mediolan nią jest. Powiedzieć, że Polak się oferuje, to niemal umniejszyć jego urok; z pewnością szuka kolejnego wielkiego wyzwania. A Milan, który znów celuje w powrót na międzynarodowy szczyt, takim wyzwaniem jest. Dlatego Robert zdecydował się zrobić krok naprzód. Włochy dają mu też możliwość wyboru Juventusu, który od dawna się nim interesuje - tłumaczy największa włoska gazeta sportowa.

Jak zauważono w artykule, koszty kontraktu Polaka są wysokie, ale mediolański klub dokona swoich kalkulacji. Lewandowski wniósłby bowiem pokaźny ładunek goli i doświadczenia - oceniono.

Lewandowski trzecim najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów

"La Gezzetta dello Sport" jednocześnie przypomniała dorobek Polaka, podając bilans jego występów w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i wreszcie Barcelonie, wymieniając tytuły i trofea oraz jego imponujące liczby, także 89 goli w reprezentacji Polski, której jest rekordzistą pod względem liczby występów - 165.

Dziennik kładzie nacisk na to, że Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Ustępuje jedynie Cristiano Ronaldo oraz Lionelowi Messiemu. Autor artykułu spuentował, że Polak z pewnością natychmiast rozwiązałby kryzys strzelecki, który trapi Milan.