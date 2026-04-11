Dziennik Gazeta Prawana logo

Lewandowski stworzy zabójczy duet z Milikiem? Kapitan reprezentacji na celowniku gigantów

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 09:54
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Robert Lewandowski zaoferował swoje usługi AC Milan. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że strony prowadzą negocjacje. Według włoskiej gazety napastnikiem Barcelony zainteresowany jest też Juventus Turyn, którego piłkarzem jest Arkadiusz Milik.

Lewandowskiemu kończy się kontrakt

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie po zakończeniu obecnego sezonu. Jak na razie władze katalońskiego klubu nie zdecydowały się na przedłużenie umowy. Jeśli do tego nie dojdzie w najbliższych miesiącach, to latem kapitan reprezentacji Polski będzie mógł zmienić pracodawcę bez konieczności płacenia sumy odstępnego. To powoduje, że chętnych do zatrudnienia 37-latka nie brakuje.

AC Milan "poluje" na Lewandowskiego

W kolejce po Lewandowskiego ustawiły się kluby z włoskiej Serie A. "La Gazzetta dello Sport" podkreśliła, że aby sprostać europejskim ambicjom AC Milan będzie potrzebował napastnika o międzynarodowej renomie.

Sława Lewandowskiego to rezultat jego goli strzelanych na całym kontynencie, ze szczególnym naciskiem na Niemcy i Hiszpanię. Tylko w Bundeslidze i La Lidze napastnik zdobył 565 bramek, a to liczby wielokrotnie większe niż w przypadku obecnych atakujących w czerwono-czarnych. Luka w polu karnym zostałaby więc wypełniona z nawiązką: Lewandowski w sezonie, w którym skończył 37 lat, ma już na koncie 12 goli ligowych; więcej niż wszyscy napastnicy Milanu - analizuje gazeta.

Jak podkreślono, liczby są decydujące, zarówno te "dotyczące goli, by opisać kryzys Milanu, i te Roberta, by uznać go za napastnika najwyższej klasy". Są też inne dane, jak choćby wiek: Lewandowski urodził się w Warszawie w sierpniu 1988 roku, jest więc tylko o trzy lata młodszy od 40-letniego Luki Modricia. Na trudnym rynku napastników, gdzie wielcy strzelcy są rzadkością, a ci nieliczni kosztują fortunę, mógłby być okazją. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa latem, więc Milan mógłby go pozyskać bez opłaty transferowej - dodaje „La Gazzetta dello Sport”.

Lewandowski szuka kolejnego wyzwania

Dziennik przekazał, że menedżerowie polskiego napastnika pracują i sondują nowe możliwości. Po Monachium i Barcelonie Lewandowski chce jeszcze jednej wielkiej europejskiej sceny, a Mediolan nią jest. Powiedzieć, że Polak się oferuje, to niemal umniejszyć jego urok; z pewnością szuka kolejnego wielkiego wyzwania. A Milan, który znów celuje w powrót na międzynarodowy szczyt, takim wyzwaniem jest. Dlatego Robert zdecydował się zrobić krok naprzód. Włochy dają mu też możliwość wyboru Juventusu, który od dawna się nim interesuje - tłumaczy największa włoska gazeta sportowa.

Jak zauważono w artykule, koszty kontraktu Polaka są wysokie, ale mediolański klub dokona swoich kalkulacji. Lewandowski wniósłby bowiem pokaźny ładunek goli i doświadczenia - oceniono.

Lewandowski trzecim najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów

"La Gezzetta dello Sport" jednocześnie przypomniała dorobek Polaka, podając bilans jego występów w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i wreszcie Barcelonie, wymieniając tytuły i trofea oraz jego imponujące liczby, także 89 goli w reprezentacji Polski, której jest rekordzistą pod względem liczby występów - 165.

Dziennik kładzie nacisk na to, że Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Ustępuje jedynie Cristiano Ronaldo oraz Lionelowi Messiemu. Autor artykułu spuentował, że Polak z pewnością natychmiast rozwiązałby kryzys strzelecki, który trapi Milan.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Juventus TurynRobert LewandowskilewandowskiArkadiusz Milik
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj