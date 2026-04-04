Przypadkowy gol Roberta Lewandowskiego. Do siatki Atletico trafił lewym barkiem

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
4 kwietnia 2026, 23:07
Przypadkowy gol Roberta Lewandowskiego. Do siatki Atletico trafił lewym barkiem
Przypadkowy gol Roberta Lewandowskiego. Do siatki Atletico trafił lewym barkiem
Prowadząca w lidze hiszpańskiej Barcelona w 30. kolejce pokonała na wyjeździe trzecie w tabeli Atletico Madryt. Gospodarze prowadzili 1:0, ale Katalończycy strzelili dwa gole i odwrócili losy meczu. Autorem drugiego trafienia dla gości był Robert Lewandowski, który spotkanie zaczął na ławce rezerwowych.

Dwa gole do przerwy

Kibice na pierwszego gola w hicie kolejki La Liga musieli czekać do 39. minuty. Giuliano Simeone wyszedł sam na sam z bramkarzem Barcelony i wygrał z nim pojedynek.

Gospodarze na prowadzeniu utrzymali się tylko przez trzy minuty. W 42. do siatki rywali trafił Marcus Rashford.

Gonzalez wyleciał, Martinowi się upiekło

To nie koniec emocji w pierwszej części gry. W doliczonym czasie czerwoną kartką ukarany został Nico Gonzalez. Gdyby nie faul gracza Atletico, to Lamine Yamal znalazłby się sam przed golkiperem ekipy z Madrytu.

Kulesza rozmawiał z Lewandowskim o jego dalszej grze w kadrze. Prezes PZPN ujawnił szczegóły

Tuż po przerwie siły mogły się wyrównać. Sędzia pokazał czerwoną kartkę Gerardowi Martinowi, ale po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR arbiter uznał, że żółty kartonik wystarczy i zmienił swoją ostateczną decyzję.

Lewandowski nie potrzebował dużo czasu

Po przerwie grająca w przewadze Barcelona zepchnęła Atletico do obrony. Katalończycy wykreowali sobie kilka bardzo dogodnych okazji do strzelenia drugiego gola, ale fantastycznie między słupkami spisywał się Juan Musso.

W 78. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Polak dziewięć minut cieszył się z gola. Joan Cancelo zakręcił obrońca Atletico i uderzył mocno na bramkę. Mussu odbił piłkę tak niefortunnie, że trafiła ona w lewy bark Lewandowskiego i wpadła do siatki.

W ten sposób 37-letni napastnik zapewnił Barcelonie trzy punkty. Dzięki nim Katalończycy powiększyli swoją przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt do siedmiu punktów.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło dziennik.pl
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
