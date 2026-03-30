Dziennik Gazeta Prawana logo

Barcelona chce zatrzymać Lewandowskiego. Jest tylko "jedno ale"

Michał Ignasiewicz
30 marca 2026, 09:32
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podczas treningu piłkarzy w Warszawie/PAP
Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Gdzie w przyszłym sezonie będzie grał 37-letni napastnik? Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Polak zmieni pracodawcę. Teraz nie jest to takie pewne. Jest spora szansa, że kapitan naszej kadry zostanie w Katalonii.

Barcelona gotowa dać Lewandowskiemu nowy kontrakt

Aktualna umowa Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie po zakończeniu obecnego sezonu. Polak na brak ofert nie może narzekać. Od kilku miesięcy media informują o zainteresowaniu naszym rodakiem ze strony klubów z amerykańskiej ligi MLS oraz saudyjskich szejków. 37-latek podobno dostał też konkretną propozycję od AC Milan.

Jak się jednak okazuje są spore szanse, że Lewandowski nie zmieni miejsca zatrudnienia. Według najnowszych informacji, które przekazał Fabrizio Romano Barcelona jest gotowa zaproponować napastnikowi nowy kontrakt.

Lewandowski musi zgodzić się na obniżkę zarobków

15 marca Joan Laporta wygrał wybory i utrzymał fotel prezydenta Barcelony. Szef mistrzów Hiszpanii jest wielkim zwolennikiem Lewandowskiego. W końcu to on sprowadził go na Camp Nou.

Romano twierdzi, że Laporta chce przedłużyć umowę z Lewandowskim, ale stawia jeden warunek. Polak musiałby się zgodzić na znaczne obniżenie swojego wynagrodzenia. 37-latek za obecny sezon zgarnie ponad 20 mln euro.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: BarcelonazarobkiRobert Lewandowskikontrakt
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBarcelona chce zatrzymać Lewandowskiego. Jest tylko "jedno ale" »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj