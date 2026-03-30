Barcelona chce zatrzymać Lewandowskiego. Jest tylko "jedno ale"

Barcelona gotowa dać Lewandowskiemu nowy kontrakt

Aktualna umowa Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie po zakończeniu obecnego sezonu. Polak na brak ofert nie może narzekać. Od kilku miesięcy media informują o zainteresowaniu naszym rodakiem ze strony klubów z amerykańskiej ligi MLS oraz saudyjskich szejków. 37-latek podobno dostał też konkretną propozycję od AC Milan.

Jak się jednak okazuje są spore szanse, że Lewandowski nie zmieni miejsca zatrudnienia. Według najnowszych informacji, które przekazał Fabrizio Romano Barcelona jest gotowa zaproponować napastnikowi nowy kontrakt.

Lewandowski musi zgodzić się na obniżkę zarobków

15 marca Joan Laporta wygrał wybory i utrzymał fotel prezydenta Barcelony. Szef mistrzów Hiszpanii jest wielkim zwolennikiem Lewandowskiego. W końcu to on sprowadził go na Camp Nou.

Romano twierdzi, że Laporta chce przedłużyć umowę z Lewandowskim, ale stawia jeden warunek. Polak musiałby się zgodzić na znaczne obniżenie swojego wynagrodzenia. 37-latek za obecny sezon zgarnie ponad 20 mln euro.