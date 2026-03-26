Polska w finale baraży o mundial. Awans dali nam Lewandowski, Zieliński i Grabara

Polska pod wodzą Urbana nadal niepokonana

Dla Urbana był to siódmy mecz w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Selekcjoner bilans meczów w kadrze dotychczas ma bardzo dobry. Pod jego wodzą nasze orły jeszcze nie przegrały. Pięciokrotnie wygrały oraz zremisowały dwa spotkania z Holandią.

W czwartkowy wieczór jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo. Goście postawili twarde warunki, a biało-czerwoni - zwłaszcza do przerwy - nie zachwycali swoją grą.

Hoxha uciszył PGE Narodowy

W 42. minucie fatalny błąd popełnił Jan Bednarek. Na kiksie obrońcy FC Porto skorzystał Arber Hoxha. Albańczyk przejął piłkę i wyszedł sam na sam z Kamilem Grabarą. Napastnik rywali ograł naszego golkipera i posłał piłkę do pustej bramki i na PGE Narodowym zapadła cisza. Po chwili schodzących do szatni białoczerwonych żegnały gwizdy.

Fatalny błąd Jana Bednarka i reprezentacja Polski przegrywa z Albanią 0:1 po pierwszej połowie spotkania w półfinale baraży o mundial.



W przerwie Urban dokonał zmiany. Na murawie pojawił się Oskar Pietuszewski. 17-latek, dla którego był to debiut w reprezentacji Polski ożywił grę biało-czerwonych. Co chwila inicjował akcje, próbując dryblingiem przedostać się w pole karne Albańczyków.

Asystował Szymański, trafiali Lewandowski i Zieliński

Polscy kibice na wyrównanie musieli czekać do 63. minuty. Po rzucie rożnym głową piłkę w siatce umieścił Robert Lewandowski. Trzeba jednak odnotować, że chwilę wcześniej rywale zmarnowali stuprocentową okazję na strzelenie drugiego gola. Niewykorzystana sytuacja się na nich szybko zemściła. Dla 37-letniego kapitana reprezentacji Polski jest to 89. bramka w narodowych barwach.

Co my byśmy bez niego zrobili... Mamy remis na PGE Narodowym!



Przy stanie 1:1 goście mieli kolejną wyborną okazję do zdobycia drugiej bramki. Gdyby nie fantastyczna interwencja Grabary, to ponownie musielibyśmy odrabiać straty.

Albańczycy ponownie przekonali się, że nieskuteczność drogo kosztuje. W 73. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu prowadzenie Polakom dał Piotr Zieliński. Warto odnotować, że przy obu golach dla biało-czerwonych asystował Sebastian Szymański, który tego wieczoru był jednym z najlepszych piłkarzy w naszym zespole.

W finale baraży Polska zagra ze Szwecją

Reprezentacja Polski po pokonaniu Albanii awansowała do finału baraży. W nim biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. Skandynawowie w czwartek pokonali Ukrainę 3:1. Wszystkie gole dla ekipy "Trzech Koron" strzelił napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres.

Mecz Szwecja - Polska zostanie rozegrany we wtorek 31 marca na stadionie Nationalarenan w Solnie pod Sztokholmem. Zwycięzca tego meczu pojedzie na mundial w Kanadzie, USA i Meksyku. W fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Japonią i Tunezją.