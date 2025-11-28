Reprezentant Polski nie odebrał telefonu od sztabu kadry

W pierwotnej wersji na liście zawodników powołanych na listopadowe mecze z Holandią i Maltą zabrakło Sebastiana Walukiewicza. Jednak kiedy okazało się, że na zgrupowanie z powodu kontuzji nie przyjedzie Jan Bednarek, to Jan Urban zaczął szukać dla niego zastępstwa.

Wybór padł na gracza włoskiego Sassuolo. Walukiewicz jednak nie odebrał telefonu i nawet nie oddzwonił. W ten sposób przepadła mu szansa na kolejne występy w koszulce z orzełkiem na piersi.

Urban ma nadzieję, że Walukiewicz już naładował baterię

O kuriozalnej sytuacji, do której doszło w kadrze krążyły plotki. Teraz głos w tej sprawie w rozmowie z "WP SportoweFakty" zabrał Urban. Selekcjoner potwierdził, że Walukiewicz nie odebrał telefonu.

Mam nadzieję, że już go naładował. Bateria może mu poszła - powiedział Urban. Ostatecznie zamiast Walukiewicza na zgrupowaniu pojawił się Bartosz Bereszyński.

Reprezentacja Polski o awans na mundial powalczy w barażach

Polacy zremisowali z Holandią i wygrali z Maltą. Dzięki temu eliminacje do mistrzostw świata zakończyli na drugim miejscu w tabeli grupy G i cały czas mają szanse na awans do przyszłorocznego mundialu.

O prawo gry na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku powalczą w dwustopniowych barażach. Pierwszym rywalem podopiecznych Jana Urbana będzie Albania. Jeśli uda się ją pokonać, to w decydującym meczu nasi piłkarze zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją.