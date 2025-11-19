Reprezentacja Polski zagra w barażach o mundial

Biało-czerwoni w listopadzie zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, co zaowocowało awansem o dwie pozycje. W czwartek drużyna trenera Jana Urbana pozna rywali w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z czterech drużyn, na które po podziale na koszyki właśnie na podstawie środowego notowania może trafić w półfinale tzw. ścieżki, najwyżej notowana jest 59. Irlandia, a najniżej plasujące się na 80. pozycji Kosowo.

Reklama

Chorwacja wróciła do TOP10 rankingu FIFA

W czołowej dziesiątce największą zmianą był awans Brazylii z siódmej na piątą lokatę, przed Portugalię i Holandię, która wygrała rywalizację w „polskiej” grupie eliminacji mundialu. Do TOP10 wróciła Chorwacja, a wypadły z niej Włochy - obecnie 12. - które mogą być potencjalnym rywalem biało-czerwonych w barażowym finale.

Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany w połowie grudnia

  • Czołówka rankingu FIFA - stan na 19 listopada 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu)
  • 1. (1) Hiszpania 1877,18
  • 2. (2) Argentyna 1873,33
  • 3. (3) Francja 1870,00
  • 4. (4) Anglia 1834,12
  • 5. (7) Brazylia 1760,46
  • 6. (5) Portugalia 1760,38
  • 7. (6) Holandia 1756,27
  • 8. (8) Belgia 1730,71
  • 9. (10) Niemcy 1724,15
  • 10. (11) Chorwacja 1716,88
  • ...
  • 31. (33) Polska 1532,04
  • 59. (62) Irlandia* 1436,04
  • 63. (61) Albania* 1401,07
  • 71. (75) Bośnia i Hercegowina* 1362,37
  • 80. (84) Kosowo* 1308,84
  • * - potencjalni rywale Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026