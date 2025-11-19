Reprezentacja Polski zagra w barażach o mundial

Biało-czerwoni w listopadzie zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, co zaowocowało awansem o dwie pozycje. W czwartek drużyna trenera Jana Urbana pozna rywali w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z czterech drużyn, na które po podziale na koszyki właśnie na podstawie środowego notowania może trafić w półfinale tzw. ścieżki, najwyżej notowana jest 59. Irlandia, a najniżej plasujące się na 80. pozycji Kosowo.

Reklama

Chorwacja wróciła do TOP10 rankingu FIFA

W czołowej dziesiątce największą zmianą był awans Brazylii z siódmej na piątą lokatę, przed Portugalię i Holandię, która wygrała rywalizację w „polskiej” grupie eliminacji mundialu. Do TOP10 wróciła Chorwacja, a wypadły z niej Włochy - obecnie 12. - które mogą być potencjalnym rywalem biało-czerwonych w barażowym finale.

Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany w połowie grudnia