Reprezentacja Polski zagra w barażach o mundial
Biało-czerwoni w listopadzie zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, co zaowocowało awansem o dwie pozycje. W czwartek drużyna trenera Jana Urbana pozna rywali w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z czterech drużyn, na które po podziale na koszyki właśnie na podstawie środowego notowania może trafić w półfinale tzw. ścieżki, najwyżej notowana jest 59. Irlandia, a najniżej plasujące się na 80. pozycji Kosowo.
Chorwacja wróciła do TOP10 rankingu FIFA
W czołowej dziesiątce największą zmianą był awans Brazylii z siódmej na piątą lokatę, przed Portugalię i Holandię, która wygrała rywalizację w „polskiej” grupie eliminacji mundialu. Do TOP10 wróciła Chorwacja, a wypadły z niej Włochy - obecnie 12. - które mogą być potencjalnym rywalem biało-czerwonych w barażowym finale.
Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany w połowie grudnia
- Czołówka rankingu FIFA - stan na 19 listopada 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu)
- 1. (1) Hiszpania 1877,18
- 2. (2) Argentyna 1873,33
- 3. (3) Francja 1870,00
- 4. (4) Anglia 1834,12
- 5. (7) Brazylia 1760,46
- 6. (5) Portugalia 1760,38
- 7. (6) Holandia 1756,27
- 8. (8) Belgia 1730,71
- 9. (10) Niemcy 1724,15
- 10. (11) Chorwacja 1716,88
- ...
- 31. (33) Polska 1532,04
- 59. (62) Irlandia* 1436,04
- 63. (61) Albania* 1401,07
- 71. (75) Bośnia i Hercegowina* 1362,37
- 80. (84) Kosowo* 1308,84
- * - potencjalni rywale Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026
