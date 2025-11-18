Kapitan autorem zwycięskiego gola

Ulewa, która przeszła nad Bitolą, a później tylko nieco osłabła, bardzo utrudniała poruszenie się zawodnikom obu drużyn na grzęskim boisku. O kontuzję było łatwiej, o czym szybko przekonali się gospodarze. Kulejącego środkowego napastnika Dashmira Eleziego, już po upływie kwadransa, zastąpił potencjalny obrońca Djezair Avduli.

Biało-czerwoni od początku byli stroną przeważająca. Co chwila pod bramką rywali dochodziło do groźnych sytuacji. Wreszcie po ponad pół godzinie dokładnym podaniem w pole karne popisał się Dawid Drachal. Kapitan zespołu Filip Kocaba zmienił głową lot piłki i goście objęli prowadzenie.

Rywale mecz kończyli w dziesiątkę

Węgierski sędzia długo, mimo kilka okazji, nie decydował się na skorzystanie z żółtej kartki. Dwukrotnie ukarany nią został w ciągu sześciu minut (w 72. i 78.) obrońca Andrija Dimeski, który sfaulował Macieja Kuziemkę, a następnie Tomasza Pieńko.

Zagrania piłką z każdą minutą stawały się coraz bardziej nieprzewidywalne. Osłabieni Macedończycy nie koncentrowali się wyłącznie na defensywie. W doliczonym czasie biało-czerwoni mogli podwyższyć rezultat, silne uderzenie Wiktora Nowaka obronił bramkarz.

Polacy po sześciu kolejkach liderem grupy E

Celem drużyny Brzęczka w pojedynku z Macedonią było odniesienie kolejnego zwycięstwa w eliminacjach i zachowanie pozycji lidera. Skromna wygrana do tego wystarczyła. Polakom do rozegrania pozostały cztery spotkania. W marcu zagrają z Armenią i Czarnogórą, a na jesieni ze Szwecją i Włochami. Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę na turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.