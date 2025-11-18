Kapitan autorem zwycięskiego gola
Ulewa, która przeszła nad Bitolą, a później tylko nieco osłabła, bardzo utrudniała poruszenie się zawodnikom obu drużyn na grzęskim boisku. O kontuzję było łatwiej, o czym szybko przekonali się gospodarze. Kulejącego środkowego napastnika Dashmira Eleziego, już po upływie kwadransa, zastąpił potencjalny obrońca Djezair Avduli.
Biało-czerwoni od początku byli stroną przeważająca. Co chwila pod bramką rywali dochodziło do groźnych sytuacji. Wreszcie po ponad pół godzinie dokładnym podaniem w pole karne popisał się Dawid Drachal. Kapitan zespołu Filip Kocaba zmienił głową lot piłki i goście objęli prowadzenie.
Rywale mecz kończyli w dziesiątkę
Węgierski sędzia długo, mimo kilka okazji, nie decydował się na skorzystanie z żółtej kartki. Dwukrotnie ukarany nią został w ciągu sześciu minut (w 72. i 78.) obrońca Andrija Dimeski, który sfaulował Macieja Kuziemkę, a następnie Tomasza Pieńko.
Zagrania piłką z każdą minutą stawały się coraz bardziej nieprzewidywalne. Osłabieni Macedończycy nie koncentrowali się wyłącznie na defensywie. W doliczonym czasie biało-czerwoni mogli podwyższyć rezultat, silne uderzenie Wiktora Nowaka obronił bramkarz.
Polacy po sześciu kolejkach liderem grupy E
Celem drużyny Brzęczka w pojedynku z Macedonią było odniesienie kolejnego zwycięstwa w eliminacjach i zachowanie pozycji lidera. Skromna wygrana do tego wystarczyła. Polakom do rozegrania pozostały cztery spotkania. W marcu zagrają z Armenią i Czarnogórą, a na jesieni ze Szwecją i Włochami. Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę na turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.
- Macedonia Północna - Polska 0:1 (0:1)
- Bramka: 0:1 Filip Kocaba (33-głową)
- Macedonia Północna: Vasko Vasilev - Dimitar Danev, Andrija Dimeski, Anes Meljichi (46. David Dailoski), Gjorge Djekov - Matej Angelov, Matej Gashtarov, Adrian Zendelovski (70. MateoSofijanoski) - Dimitar Trajkov (70. Martin Gjorgievski), Dashmir Elezi (16. Djezair Avduli), Memetriza Hamza
- Polska: Marcel Łubik – Wiktor Nowak (90+2 Igor Orlikowski), Mariusz Kutwa, Igor Drapiński, Michał Gurgul – Filip Kocaba, Antoni Kozubal (73. Wojciech Urbański) – Jan Faberski (73. Wiktor Bogacz), Oskar Pietuszewski (62. Maciej Kuziemka), Dawid Drachal (62. Kacper Duda) - Tomasz Pieńko
- Żółte kartki: Macedonia Północna - Andrija Dimeski; Polska - Filip Kocaba
- Czerwona kartka, za drugą żółtą: Dimeski (78)
- Sędzia: Gergo Bogar (Węgry)
