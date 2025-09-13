Zieliński mecz zaczął na ławce rezerwowych

Pomocnik reprezentacji Polski na boisko wszedł w 64. minucie za Nicolo Barellę. Zieliński po kilku minutach w polu karnym zgrał piłkę do Calhanoglu. Turek skorzystał z podania naszego rodka i wyrównał stan rywalizacji na 2:2.

Goście szybko podwyższyli po strzale głową Francuza Marcusa Thurama (76.) po rzucie rożnym. Jego młodszy brat Khephren, grający w barwach Juventusu, po kilku minutach również wpisał się na listę strzelców w bardzo podobnych okolicznościach.

Adzic bohaterem meczu

Nie był to koniec emocji, gdyż rezerwowy Czarnogórzec Vasilije Adzic w doliczonym czasie po atomowym uderzeniu z dystansu zapewnił zwycięstwo "Starej Damie".

Juventus liderem Serie A

Trafiają Turcy, dwóch Thuramów, a w 91. minucie czarnogórski diament Adzic. Juve - Inter, czyli szalone 4:3 w Turynie - skomentowała „La Gezzetta dello Sport”.

Juventus, którego piłkarzem jest Arkadiusz Milik, ale od dawna nie gra z powodu kłopotów zdrowotnych, z dziewięcioma punktami prowadzi w tabeli. Wieczorem w klasyfikacji może się z nim zrównać Napoli, ale musi zwyciężyć na wyjeździe z Fiorentiną.