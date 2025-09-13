Kontrowersyjna czerwona kartka dla Huijsena

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Kyliana Mbappe. Francuz już w 12. minucie po indywidualnej akcji otworzył wynik spotkania i z czterema trafieniami przewodzi w klasyfikacji strzelców.

Po pół godzinie gry reprezentacyjny obrońca Hiszpanii Huijsen musiał opuścić boisko w dość kontrowersyjnych okolicznościach po faulu na przeciwniku.

Goście niezrażeni niekorzystną sytuacją jeszcze przed przerwą podwyższyli prowadzenie, po uderzeniu Turka Ardy Guelera.

Oyarzabal strzelił kontaktowego gola

W szatni trener Xabi Alonso dokonał zmian w ustawieniu, m.in. na środek obrony przestawił Aureliena Tchouameniego. Roszady w składzie źle wpłynęły na grę jego podopiecznych. Zespół nastawiony na defensywę długo bronił się szczęśliwie, ale tylko do czasu.

Kontaktową bramkę z rzutu karnego dla drużyny z San Sebastian zdobył Mikel Oyarzabal (56.). Dopiero wprowadzenie Raula Asencio uporządkowało grę przyjezdnych.

Barcelona zmierzy się z Valencią

Wicelider Athletic Bilbao, który również dotychczas nie stracił punktu, w sobotę podejmuje Deportivo Alaves. Piąta w tabeli Barcelona (7 punktów) - z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym - w niedzielę po raz pierwszy w sezonie zagra w roli gospodarza. Jej rywalem będzie Valencia.