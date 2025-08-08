Lewandowski walczy z czasem

Lewandowski zmaga się z kontuzją mięśnia uda lewej nogi. W komunikacie Barcelona nie oszacowała, jak długo najlepszy polski piłkarz będzie pauzował, więc nie sposób przewidzieć, czy zdąży wykurować się przed startem La Ligi. "Duma Katalonii", której piłkarzem jest też Wojciech Szczęsny, w sezonie 2025/26 będzie bronić mistrzowskiego tytułu.

Ostatni sprawdzian Barcelony

Mecz o trofeum Joana Gampera, który Barcelona rozgrywa u siebie co roku od lat 60. poprzedniego wieku, zaplanowano na godzinę 21. Rywalem będzie włoski zespół Como, którego trenerem jest były piłkarz klubu gospodarzy Hiszpan Cesc Fabregas. Będzie to ostatni sprawdzian Barcelony przed startem sezonu.

Lewandowski nominowany do "Złotej Piłki"

Lewandowski w poprzednim sezonie imponował formą. W rozgrywkach 2024/25 wraz kolegami z drużyny sięgnął po potrójną koronę. Najpierw do gabloty Barcelony trafił Superpuchar Hiszpanii, następnie krajowy Puchar, a na końcu trofeum za wygranie LaLiga. Polak w całym sezonie łącznie rozegrał 52 spotkania, w których strzelił 42 gole.

Osiągnięcia 36-letniego snajpera Barcelony nie uszły uwadze ekspertów. Nasz rodak znalazł się wśród trzydziestu piłkarzy nominowanych do "Złotej Piłki", nagrody magazynu "France Football" dla najlepszego piłkarza świata.