Kane dołożył kolejne trafienie

Bayern pierwszego gola zdobył po rzucie rożnym, gdy kończył się pierwszy kwadrans. Piłka najpierw została zagrana na dalszy słupek, po czym trafiła do Josipa Stanisica, który udanie główkował. Chorwat w 85. występie w barwach Bayernu zdobył dopiero trzeciego gola. W tym momencie monachijczycy na koncie mieli dwa razy więcej goli (52) niż wicelider Borussia Dortmund (26).

Drugie trafienie dla gości również padło po zamieszaniu na polu karnym z najbliższej odległości. Refleksem popisał się francuski pomocnik Michael Olise (32.). Lider klasyfikacji strzelców Harry Kane (18 goli) długo nie był zbyt aktywny. Anglik był bliski pokonania bramkarza rywali w 53. minucie, kiedy to trafił w słupek. W doliczonym czasie zmylił defensywę, ustalając wynik. Kilka minut wcześniej główką Kolumbijczyk Luis Diaz (86.) wpisał się do protokołu, wykorzystując dokładne podanie od Stanisica.

Trzech Polaków na boisku w meczu SV Mainz 05 - St. Pauli

W innym niedzielnym spotkaniu zmierzyły się drużyny, które chcą uniknąć degradacji. SV Mainz 05 bezbramkowo zremisował z St. Pauli. Cały mecz rozegrała trójka polskich zawodników. W drużynie gospodarzy wystąpił młodzieżowy reprezentant Polski Kacper Potulski, który tydzień temu strzelił gola Bayernowi w zremisowanym 2:2 meczu. St. Pauli reprezentowali Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka.

16. w klasyfikacji St. Pauli w dorobku ma 12 pkt i zachowało przewagę czterech „oczek” nad zamykającym tabelę Mainz. Bayern z 41 pkt przewodzi stawce. Druga jest Borussia - 32, a trzeci Bayer Leverkusen - 29. Wznowienie rozgrywek nastąpi 9 stycznia.