Żukowski maczał palce w "trzęsieniu ziemi"

Były piłkarz Śląska Wrocław aktualnie gra w barwach niemieckiego 1.FC Magdeburg. W 21. kolejce 2. Bundesligi drużyna Polaka zmierzyła się na wyjeździe z SpVgg Greuther Furth.

Gospodarze już w 8. minucie objęli prowadzenie. Później jednak nastąpiło "trzęsienie ziemi", w którym maczał palce Żukowski.

18. minutowe show Żukowskiego

Między 13., a 33. minuta gry goście zdobyli aż pięć bramek. Autorem trzech z nich był 24-letni Polak. W ten sposób ustrzelił hat-tricka. Skompletowanie go Żukowskiemu zajęło 18. minut.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 1.FC Magdeburg 5:4, bo później do siatki trafiali już tylko miejscowi piłkarze.

Awans drużyny Żukowskiego

Drużyna Żukowskiego po zwycięstwie nad ostatnim zespołem w tabeli awansowała na 13. miejsce w tabeli 2. Bundesligi. W następnej serii spotkań, która odbędzie się za tydzień 1.FC Magdeburg zmierzy się na własnym boisku z Arminią Bielefeld.