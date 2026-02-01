Zieliński trafił w samo "okienko"

W 23. kolejce drużyna Zielińskiego zmierzyła się na wyjeździe z beniaminkiem Serie A. Goście byli zdecydowanym faworytem i nie zawiedli. Przyjezdni bardzo szybko udokumentowali swoją wyższość.

Po półgodzinie gry prowadzili 2:0. Najpierw w 16. minucie minucie wynik spotkania otworzył Lautaro Martinez. Kwadrans później drugiego gola dla Interu strzelił Zieliński. Polak huknął lewą nogą z dystansu i przymierzył idealnie w "okienko" bramki gospodarzy. To jego czwarte trafienie w tym sezonie.

Bramkarz Cremonese trafiony racą

W drugiej połowie doszło do skandalicznego incydentu. Mecz został przerwany na kilka minut, po tym jak bramkarz gospodarzy Emil Audero został trafiony racą rzuconą z sektora zajmowanego przez kibiców Interu.

Reprezentant Indonezji padł na murawę i podniósł się z niej po kilku chwilach. Golkiper wstał o własnych siłach i dokończył spotkanie.

Drużyna Zielińskiego liderem Serie A

Dzięki zwycięstwu drużyna Zielińskiego dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty i łącznie z 55. "oczkami" na koncie prowadzi w tabeli Serie A.

Drugi jest AC Milan, który traci do Interu osiem punktów, ale wicelider swój mecz w 23. kolejce rozegra we wtorek. Jego rywalem będzie Bologna.