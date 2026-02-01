Złodzieje zostawili narty i buty

Co ciekawe złodzieje nie "skusili" się na narty i buty należące do Norwegów. Część sprzętu była przygotowana na olimpiadę - wyjaśnił szef skoków narciarskich w norweskiej federacji narciarskiej Jan-Erik Aaalbu agencji NTB.

Na zdjęciach z monitoringu, które oglądaliśmy razem z policją, widać jak jakieś osoby włamują się do naszej szatni, a następnie wychodzą z torbami, a w rękach trzymają kaski Johana Andre Forfanga i Halvora Egnera Graneruda. Niestety zdjęcia są bardzo słabej jakości - dodał.

Policja prowadzi śledztwo

Aalbu podkreślił, że najciekawsze jest to, że tylko norweska szatnia został okradziona, ale daleki jest od oskarżeń o możliwy sabotaż. Miejscowa policja prowadzi śledztwo.