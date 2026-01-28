Prezes PKOl stawi się w ministerstwie sportu

Zaprosiłem na spotkanie prezesów Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Liczę na to, że otwarty dialog w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości i nieporozumienia związane z powołaniem polskiej kadry na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026. Zależy mi na tym, aby biało-czerwoni reprezentowali Polskę w dobrej atmosferze, w duchu fair play i wzajemnego wsparcia - napisał Rutnicki na platformie X.

Rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman potwierdziła, że takie zaproszenie dotarło, a prezes Piesiewicz zamierza z niego skorzystać.

Komorowska po fali hejtu zrezygnowała z igrzysk

Spór dotyczy składu reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim na rozpoczynające się 6 lutego igrzyska. Pierwotnie znaleźli się w nim Maryna Gąsienica-Daniel, której kontrowersje nie dotyczą, a także Nikola Komorowska i Piotr Habdas.

Po krytyce za wybór Komorowskiej, mimo że według rankingów FIS lepsze wyniki osiągała Aniela Sawicka, związek dokonał tej zmiany, ale nie poinformował o tym publicznie. Zanim to nastąpiło, Komorowska wysłała do mediów oświadczenie, że wobec fali hejtu rezygnuje z udziału w igrzyskach.

Prezes PKOl wojuje z Małyszem

Sam PKOl w swoim składzie również umieścił Sawicką, ale też zastąpił Habdasa Michałem Jasiczkiem, tłumacząc decyzję nieprawidłowym modelem finansowania przygotowań obu zawodników przez związek. PZN domaga się jednak przywrócenia Habdasa do olimpijskiego składu.

To, co się dzieje w ostatnich kilku dniach jest bulwersujące. W tej chwili prezes PKOl zajmuje się zupełnie niezrozumiałą wojenką z Adamem Małyszem, zamiast przede wszystkim tym, co się będzie działo na igrzyskach. Apeluję o absolutne wyciszenie sporu i rozmowę. Takie zamieszanie kilka dni przed największą imprezą czterolecia jest zupełnie niepotrzebne - mówił Rutnicki kilka godzin wcześniej.

Igrzyska we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego. W składzie polskiej reprezentacji jest 60 sportowców, w tym jeden rezerwowy.