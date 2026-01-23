Stoch i Kubacki wypadli najgorzej z Polaków

W inauguracyjnej serii Żyła uzyskał 211 m i 187,6 pkt, Zniszczoł - 195 m i 163,7 pkt, Stoch - 191,5 m i 162,2 pkt, a Kubacki - 192,5 m i 161,1 pkt. Żyła w drugiej serii skoczył 206,5 m i zdobył łącznie 381,9 pkt.

Reklama
Znamy skład polskich skoczków narciarskich na igrzyska olimpijskie. Wielkie zaskoczenie
Znamy skład polskich skoczków narciarskich na igrzyska olimpijskie. Wielkie zaskoczenie

Zobacz również

Po pierwszej serii prowadził Norweg Marius Lindvik, który osiągnął 225,5 m i 214,6 pkt. Startujący z krótszego o sześć belek rozbiegu Prevc otrzymał 213,2 pkt po skoku na odległość 204 m. Trzeci był Japończyk Ren Nikaido, który poprawił rekord życiowy w długości lotu na 230,5 m, co dało mu 213,1 pkt.

Prevc na pierwsze miejsce awansował po 2. serii

Ostatecznie Prevc awansował na pierwsze miejsce. W drugiej serii ze skróconego najazdu skoczył 224,5 m, zdobywając łącznie 442,2 pkt. Drugi Nikaido również uzyskał 224,5 m i traci do lidera 14 pkt. Lindvik ma 420,3 pkt i spadł na trzecią pozycję po skoku na 212 m.

Dwudniowy konkurs indywidualny składa się z czterech serii. Trzecia i czwarta odbędzie się w sobotę. Zwycięzcą mistrzostw świata zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.