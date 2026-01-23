Stoch i Kubacki wypadli najgorzej z Polaków

W inauguracyjnej serii Żyła uzyskał 211 m i 187,6 pkt, Zniszczoł - 195 m i 163,7 pkt, Stoch - 191,5 m i 162,2 pkt, a Kubacki - 192,5 m i 161,1 pkt. Żyła w drugiej serii skoczył 206,5 m i zdobył łącznie 381,9 pkt.

Po pierwszej serii prowadził Norweg Marius Lindvik, który osiągnął 225,5 m i 214,6 pkt. Startujący z krótszego o sześć belek rozbiegu Prevc otrzymał 213,2 pkt po skoku na odległość 204 m. Trzeci był Japończyk Ren Nikaido, który poprawił rekord życiowy w długości lotu na 230,5 m, co dało mu 213,1 pkt.

Prevc na pierwsze miejsce awansował po 2. serii

Ostatecznie Prevc awansował na pierwsze miejsce. W drugiej serii ze skróconego najazdu skoczył 224,5 m, zdobywając łącznie 442,2 pkt. Drugi Nikaido również uzyskał 224,5 m i traci do lidera 14 pkt. Lindvik ma 420,3 pkt i spadł na trzecią pozycję po skoku na 212 m.

Dwudniowy konkurs indywidualny składa się z czterech serii. Trzecia i czwarta odbędzie się w sobotę. Zwycięzcą mistrzostw świata zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.