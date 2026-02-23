Suma nagród finansowych z PKOl oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, na jakie może liczyć Tomasiaka, wyniesie ok. dwóch milionów złotych. Pierwotnie grupa Profbud miała przekazać mieszkanie jako nagrodę wyłącznie złotym medalistom olimpijskim z Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo. Na najwyższym stopniu podium nie stanął jednak żaden z biało-czerwonych. Mimo to zdecydowano się nagrodzić "własnym M" Tomasiaka, który zdobył trzy z czterech medali wywalczonych przez polską ekipę.

Tomasiak dostanie mieszkanie w "Paryżu"

Skoczek narciarski otrzyma dwupokojowe mieszkanie w drugim budynku dzielnicy "Paryż", który powstaje w ramach inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich.

Medale wywalczone na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie to dla mnie przede wszystkim potwierdzenie, że ciężka praca i wiara w swoje możliwości mają sens, nawet jeśli droga na szczyt zaczyna się bardzo wcześnie. Mam 19 lat i wciąż czuję, że jestem dopiero na początku swojej sportowej kariery, dlatego ten sukces traktuję jako jej ważny etap, ale chcę osiągać jeszcze więcej. Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju - powiedział Tomasiak, cytowany w komunikacie prasowym.

Tomasiak sąsiadem polskich medalistek olimpijskich

Do tej pory mieszkania w pierwszym budynku dzielnicy "Paryż" trafiły do medalistek letnich igrzysk w Paryżu - mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław, a także do wicemistrzyń: Julii Szeremety, Klaudii Zwolińskiej oraz Darii Pikulik. Pod koniec tego roku cała czwórka będzie mogła oficjalnie odebrać lokale.