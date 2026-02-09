Vonn z igrzysk wróci bez medalu

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

Już wiadomo, że Amerykanka nie poprawi swojego dorobku na igrzyskach w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. 41-latka po wypadku na trasie zjazdu czeka długie leczenie i rehabilitacja.

Vonn w szpitalu w Treviso przeszła dwie operacje złamanej lewej nogi. Drugą z nich miał przeprowadzić zespół ortopedów i chirurgów plastycznych. Obecny był też osobisty lekarz alpejki, ale jedynie asystował Włochom.

13. sekunda pechowa dla Vonn

Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą chroniącą staw.

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.