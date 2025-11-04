Toyota dla złotych medalistów

W Centrum Olimpijskim pokazano stroje w jakich polscy sportowcy będą reprezentować nasz kraj na zimowych igrzyskach, które w lutym odbędą się we Włoszech. Przy okazji poinformowano, że Grupa Sabaj Toyota Okęcie, że polscy złoci medaliści w konkurencjach indywidualnych otrzymają w nagrodę także samochody toyota corolla.

500 tysięcy za złoty medal olimpijski

Już wcześniej, podczas podpisania umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut zondacrypto, prezes PKOl, Radosław Piesiewicz poinformował, że nagrody finansowe dla medalistów zbliżających się zimowych igrzysk zostaną podwojone w porównaniu ze stawkami z 2024 roku. Połowa kwoty zostanie wypłacona w gotówce, a połowa w tokenach, czyli w odpowiedniku cyfrowym walut tradycyjnych.

Premia za złoty medal wywalczony indywidualnie wyniesie 500 tys. złotych, za srebrny - 400 tys., za brązowy - 300 tys. Identyczne nagrody otrzyma każdy zawodnik za miejsce na podium w konkurencjach z udziałem od dwóch do sześciu osób (drużyny, sztafety, miksty). Nagrody mają otrzymać również sportowcy, którzy uplasują się na miejscach 4-8.

Siedem złotych medali Polaków na zimowych igrzyskach

Dotychczas w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich nasi reprezentanci zdobyli łącznie 7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych medali. Najbardziej utytułowanym polskim sportowcem na zimowych igrzyskach jest Kamil Stoch, który zdobył trzy złote medale (dwa indywidualne i jeden drużynowy) oraz jeden brązowy medal.