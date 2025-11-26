Pięciu Polaków w konkursie w Falun

Podium kwalifikacji na dużej skoczki (HS 132) uzupełnili Słoweniec Anze Lanisek - 126 m, i Japończyk Ryoyu Kobayashi - 125,5 m.

Z biało-czerwonych najlepiej wypadł Stoch, który po skoku na odległość 124 m zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak uzyskał 121 m i był 24., Paweł Wąsek - 118 m (32. lokata), Dawid Kubacki - 118 m (39.) i Piotr Żyła - 116 m (46.).

Zniszczoł nie zakwalifikował się do konkursu

Jedynym z Polaków, który nie zdołał awansować do pierwszej serii jest Aleksander Zniszczoł - skoczył na odległość 111 m, co dało mu 55. miejsce.

W kwalifikacjach wystąpiło 68 skoczków. Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 15.10.